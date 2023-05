Usansolo, el pueblo 113 de Bizkaia que no votará a su alcalde, sino al del municipio del que se independizó

Los vecinos del pueblo 113 de Bizkaia, y 252 de Euskadi, no votarán el 28-M a su alcalde. Tendrán que esperar otros cuatro años para poder elegir de forma directa a los que serán sus representantes en el ayuntamiento. Este domingo los ciudadanos de Usansolo votarán a los partidos que conformarán el consistorio de Galdakao, como han hecho desde las primeras elecciones municipales de la democracia. Pero estos comicios son diferentes a todos los anteriores. En primer lugar, porque con sus papeletas, los habitantes de Usansolo estarán condicionando la composición del consistorio del que se independizaron el 23 de noviembre del año pasado. En segundo lugar, porque de esos votos depende a su vez la representación política de la comisión gestora que se constituyó el 4 de mayo y que funcionará como Ayuntamiento hasta que pueda constituirse como tal, en las próximas elecciones municipales. Usansolo no vota este domingo a su alcalde pero ya se siente pueblo.

La política fiscal vasca en tiempos de guerra: la reforma pendiente de la que depende todo lo demás

Más

“Es una situación muy extraña”, señala Agustín Aizpuru, elegido presidente de la comisión gestora y que pertenece a la plataforma Usansolo Herria. “No esperábamos que nos fuéramos a encontrar con esta dicotomía. Tener que presentarte para obtener concejales en el pueblo vecino y a la vez incidir a los ciudadanos en que hace falta que voten para tener representación en el Ayuntamiento de Galdakao, para poder tenerla después en la comisión gestora”.

En estos momentos, la comisión gestora que preside Aizpuru está compuesta de once miembros, ocho de Usansolo Herria, la plataforma independiente que ha capitaneado desde el primer momento la desanexión, y tres del PNV, que responden a la extrapolación realizada por la Junta Electoral de los resultados de las elecciones municipales de 2019. Eso significa que de los resultados electorales del 28-M dependerá que la composición de esta comisión gestora varíe o no y que entren ella o no nuevas formaciones políticas. Por eso, Usansolo vota este domingo en Galdakao y para formar el Ayuntamiento de Galdakao, pero de manera indirecta, para determinar quiénes les representarán como nuevo pueblo a lo largo de estos cuatro años.

“Es cierto que es un poco raro”, señala Iñaki Urgoiti, candidato de Usansolo Herria al Ayuntamiento de Galdakao y uno de los dos concejales que esta plataforma tenía en el consistorio desde 2019. “Hay gente me pregunta por la calle si yo me presentó para alcalde de Usansolo. No. Si salgo elegido seré concejal en Galdakao como hasta ahora. El presidente de la comisión gestora es Agustín Aizpuru y cuando, después de las elecciones, se constituya una nueva, esperamos seguir teniendo mayoría y volveremos a apostar por Agustín.”, dice. “Los concejales que saquemos en Galdakao vigilaremos que se complete bien la desanexión”, añade.

Urgoiti asegura que la gente “está muy motivada, con mucha ilusión” y por eso esperan una alta participación. “Son conscientes de la importancia de votar porque de ello depende la constitución de la gestora que gobernará Usansolo hasta 2027”, cuando puedan celebrarse elecciones en el municipio. “Estas votaciones son por primera vez, distintas”.

Una carrera de obstáculos

Para llegar al momento de que Usansolo tenga reconocido todos sus derechos como pueblo independiente de Galdakao queda todavía una considerable carrera de obstáculos. Este 25 de mayo la comisión gestora ha registrado su solicitud en el Registro de Corporaciones Locales, dependiente del Ministerio de Política Territorial, que ahora dispondrá de un mes como mucho para dar el visto bueno a dicho registro, lo que permitiría a Usansolo contar derechos como municipio, como configurar su censo, y pueda tener subvenciones y fondos como el resto de los municipios. Pero este trámite no es la única traba que tiene todavía que sortear Usansolo, ni la más importante.

Está aún pendiente el recurso de la Abogacía del Estado contra la desanexión, que se basa en que se incumple la normativa estatal que fija en 5.000 habitantes el mínimo de población para constituirse como pueblo. Usansolo tiene en estos momentos poco más de 4.500. Es decir, como señala la Abogacía del Estado se vulnera el artículo 13.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, la norma foral vigente en Bizkaia, y a la que se han acogido las Juntas Generales del territorio para aprobar la desanexión, reduce esa cifra mínima a 2.500 habitantes. El abogado del Estado ha pedido al Tribunal de Justicia que anule esta norma asegurando que la competencia foral sobre segregación de municipios sólo es para regular y tramitar el procedimiento, pero que los requisitos de fondo son competencia del Estado.

Precisamente para sortear esta barrera legal, PNV, Unidas Podemos y EH Bildu han presentado una enmienda conjunta al proyecto de ley básica de Bomberos forestales, la primera ley que se va a tramitar en el Congreso que incluye competencias forales. Con ello pretenden facilitar que la creación de Usansolo como nuevo municipio de Bizkaia llegue a buen fin. La enmienda trata de modificar la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, para que, en el caso de haber legislación foral, ésta prime sobre la estatal a la hora de la constitución de un nuevo municipio. Si la enmienda cuenta finalmente con el apoyo del PSOE y sale adelante, podría suponer la paralización del proceso judicial, ya que el nuevo municipio no estaría incumpliendo ya la legislación, pero, en cualquier caso, se trata de dos caminos independientes y el recurso en los tribunales sigue su curso. En Usansolo, no obstante, los vecinos están seguros de que el camino que iniciaron con un referéndum el que el que el sí a la desanexión ganó con el 80% de los votos no tiene ya vuelta atrás.