Vecinos de Mungia denuncian que el agua llega "amarillenta" a sus casas y que el Consorcio no responde

Varios vecinos del barrio de Billela, en Mungia (Bizkaia), denuncian que desde hace quince días el agua llega a sus casas "con color amarillento" y que "no ha habido respuesta oficial" por parte del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, a pesar de haberse puesto en contacto con la entidad más de una ocasión. José Luis Gancedo, vecino del municipio, se siente "desatendido". Explica que el pasado día 10 de agosto decidieron "actuar" y llamaron al Consorcio para comentarles la situación y abrir una incidencia. "No hubo respuesta. Parece ser que vino un operario a sangrar alguna tubería para sacar agua y después cerraron la incidencia", señala. En su casa, y otras de la zona, no reciben el agua de la red general, sino que el agua procedente de la red llega a un depósito de 3.000 litros y después, a través de una bomba de agua, es transportada hasta cada uno de los domicilios.

Tras la llamada al Consorcio, el color del agua "seguía amarillo" y José Luis decidió analizar por su cuenta y en un laboratorio privado una muestra. "El día doce la llevé a analizar (al laboratorio Analítica Veterinaria Mungivet S.L, que realiza análisis de aguas y alimentos) y el lunes 16 llegó el resultado", recuerda José Luis. En la clínica le explicaron que "no era apta para el consumo", aunque tampoco era "potencialmente peligrosa". Según los datos del análisis, se encontraron estreptococos fecales, en concreto 1 UFC por cada 100 mililitros, y bacterias coliformes, en este caso 73 UFC por cada 100 mililitros. Las siglas 'UFC' hacen referencia a Unidad Formadora de Colonias, un indicador microbiológico que determina la cantidad de microorganismos vivos en un líquido. La norma para aguas acondicionadas, según el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece que el valor paramédico de los microorganismos detectados ha de ser de 0 UFC en 100 mililitros. El resto de sustancias analizadas en el informe, como los nitratos y nitritos, se encontraban dentro de los parámetros permitidos.

"Una vez supimos el resultado, llamé al Consorcio de nuevo y les expliqué en qué situación nos encontrábamos. Entendemos que el depósito debería lavarse y vaciarse y les corresponde a ellos hacerlo", indica José Luis y añade que desde el lunes han decido dejar de consumir el agua del grifo, que llevan bebiendo desde hace quince días, y empezar a comprarla embotellada. "Todavía no tenemos una notificación oficial. Todo lo hemos hecho por nuestra cuenta. Como no sabíamos qué hacer acudimos al Ayuntamiento de Mungia, pero siempre era la misma respuesta, que ya nos llamarían. Y nada", se queja. En total han notificado cinco incidencias al Consorcio de Aguas, dos él, una su vecino y las tres últimas un tercero. José Luis explica que "una de las incidencias la cerraron", pero que seguían "con el mismo agua". "No explicaron que ya habían sangrado la tubería, pero no sabemos si ha afectado a más personas, a todo el barrio de Billela o incluso a Mungia. Solo tenemos evidencias de nuestra zona", se lamenta.

Desde el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia informan de que "desde la semana pasada" sí han recibido "diferentes avisos de la misma zona" en los que se quejaban de que "el agua llegaba turbia o no llegaba del color adecuado". La respuesta ofrecida por los técnicos, explican, "es que hubo una avería en la red general y que ya se solucionó", pero que es posible que "el agua de las tuberías todavía tenga un color amarillo". En estos casos, "la solución es purgar y eso es lo que se ha ido haciendo", añaden, aunque no especifican el origen de la incidencia.

José Luis critica que él y otros vecinos "han estado consumiendo ese agua" y que "todavía no tienen una notificación oficial" por parte del Consorcio. "En estos momentos el agua viene clara, pero no en nuestro depósito. Igual en una semana no queda rastro, o sí, pero ¿vamos a tener que hacer nosotros otro análisis? ¿Nos van a certificar ellos que el agua es apta porque ya se ha mezclado con la nueva? No lo sabemos. El agua al depósito llega clara, pero no hay análisis y se supone que está bien. Si ha habido un segundo análisis a nosotros no se nos ha notificado. No tenemos respuestas", concluye.