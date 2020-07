El Gobierno vasco ordena que 200 personas con coronavirus no acudan a votar y pone condiciones a 500 en cuarentena

Las consejeras vascas de Salud y de Seguridad -encargada de los procesos electorales-, Nekane Murga y Estefanía Beltrán de Heredia, han asegurado este viernes que alrededor de 200 personas no podrán votar este domingo en Euskadi por ser casos activos de COVID-19, mientras que otras 500 que están en aislamiento por tener un caso cercano sí podrán hacerlo aunque con condiciones como llevar "preferiblemente" la papeleta desde casa, no realizar ninguna otra actividad en la calle y extremar las medidas de protección (mascarilla, lavado de manos y distancias). Sí se les eximirá de estar en la mesa.

El Gobierno vasco ha querido transmitir "confianza y normallidad" ante las dudas que están surgiendo sobre todo a la luz de

rebrotes como el de Ordizia, en Gipuzkoa: "Acudir a los colegios electorales es una cuestión segura". El lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, ya aludió a que si se puede ir "a la playa o al monte" también es posible participar en los comicios.

El Ejecutivo entiende que estas decisiones preventivas se ajustan a las directrices de la Junta Electoral. Sobre las personas que se quedarán sin derecho a voto, Murga ha recordado que no es algo diferente a lo que ocurre habitualmente con otras enfermedades en cada proceso electoral. "Deben permanecer en aislamiento. Sin excepción", se lee en el protocolo aprobado. El Gobierno rebaja esta cifra a 200 personas, aunque los informes sanitarios muestran que del total de 21.502 casos detectados 1.621 han resultado fallecidos y 18.427 se dan como recuperados o dados de alta, lo que dejaría una cifra de 1.454 infecciones activas, aunque es cierto que puede haber personas sin derecho a voto en este grupo por ser menores o por otras circunstancias. Solamente los hospitalizados son 161 (6 de ellos en la UCI graves) y los casos de Ordizia se elevan ya a 69 (ninguno de ellos ingresado).

Respecto a las personas en cuarentena, se les enviará un SMS habilitándoles a ir a votar si lo desean y recordándoles las condiciones. Si no tienen síntomas, podrán acudir a su colegio en una hora de "menor afluencia" que no se especifica y "preferiblemente" con la papeleta preparada para que no toquen ninguna superficie. "Saldrán de su domicilio únicamente para ejercer este derecho e inmediatamente regresarán", deja claro el protocolo, que alude a la importancia de las mascarillas y de las distancias. Esta situación les libra de ser vocales de la mesa: recibirán la "dispensación" por correo electrónico. Hay un tercer grupo de afectados, que son las personas pendientes de recibir un resultado de la PCR. Sin el test negativo se ha de actuar de manera preventiva como si de un positivo se tratase y no se podrá entrar al colegio electoral. Murga ha recordado que habitualmente no se tarda más de 8 horas en entregar los resultados.

69 casos en Ordizia

El coronavirus no da respiro a Euskadi, ya que este viernes se han conocido 31 positivos nuevos, 11 de ellos vinculados con el foco de Ordizia, con personas infectadas ya en otras localidades guipuzcoanas y en Álava y en Bizkaia. Son ya 69 los positivos totales, con una edad media de 32 años y sin ningún ingresado por complicaciones. La consejera Murga ha confirmado también que ha habido casos en un local de hostelería de Eskoriatza y en un gimnasio de Vitoria, como ha adelantado este periódico, aunque en la capital vasca ha habido menos casos que en días anteriores. Ha mostrado también su decepción por el escaso uso de mascarillas, el menor en toda España. En Ordizia son obligatorias en todo momento, si bien ha recordado que el resto también lo son en muchos casos y no se cumplen las normas. No se han producido fallecimientos y otro indicador de referencia, el denominado R0, sigue disparado, en 1,86. Se pueden consultar aquí más datos sobre el día a día de la pandemia en Euskadi, en sus municipios y en las residencias.