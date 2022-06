Arranca la huelga en el campo en Extremadura: “La patronal se quiere quedar con todo”

Hacía décadas que el campo extremeño no vivía una jornada de huelga, que llega en plena campaña hortofrutícola y cuando aún quedan en los árboles alrededor del 75% de la fruta, en la mayoría de los casos ya madura debido a las altísimas temperaturas de los últimos días. El motivo es el enquistamiento del convenio colectivo en un sector que lleva sin acuerdo entre sindicatos y patronal desde hace tres años y como telón de fondo, la negativa de las organizaciones empresariales a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a recortar derechos sociales ya conquistados para hacerlo, según los representantes de los 65.000 trabajadores del campo en Extremadura.

Por este motivo, UGT y CCOO han convocado una huelga de tres días, desde este jueves hasta el sábado, que en su primera jornada han calificado de “éxito rotundo”, aunque la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), cuyas empresas producen el 95% de la fruta de la región, ha rebajado los números y ha asegurado que ninguna de sus compañías han tenido que cerrar y están trabajando entre el 30% y el 70% de su capacidad habitual en estas fechas.

La zona más afectada por la huelga de jornaleros es las Vegas del Guadiana, en cuya franja se encuentra la mayor parte de las fincas agrícolas y sus empresas y cooperativas. A primera hora de este jueves se han concentrado en la finca El Escobar de Mérida más de un centenar de trabajadores, delegados sindicales y piquetes informativos, aunque ha sido una escena que se ha repetido en otros lugares de Extremadura.

Por el momento no se están produciendo incidentes en ninguna de las concentraciones convocadas por los sindicatos, aunque los trabajadores del campo están realizando cortes intermitentes en algunas carreteras, entre ellas la EX-107, entre Badajoz y Olivenza, y la BA-162, en Zurbarán (Badajoz). Estos cortes intermitentes coinciden con los puntos kilométricos en los que están ubicadas la Finca “La Adelantada”, en el caso de la Ex-107, y la central hortofrutícola “Tany Nature”, en el caso de la BA-162, según ha informado Efe.

“Es el momento de luchar”

El responsable del sector de CCOO, Saturnino Lagar, ha lamentado que desde la patronal se les siga reprochando que no intenten dialogar “después de año y medio negociando” y ha recordado que lo único que se pide es que se firme lo que se tenía acordado hace año y medio, con unas tablas salariales marcadas por el Salario Mínimo Interprofesional “y no son capaces de razonar”. “Ellos creían que no íbamos a llegar a este punto y la gente le está demostrando que sí, que es el momento de luchar por derechos laborales y salariales de trabajadores del campo”.

Para Lagar, el éxito es “una prueba evidente de que es la gente la que clama por sus derechos, no solo los sindicatos” y ha añadido que hoy “la gente reivindica en la calle lo que nosotros en las mesas”. El responsable de CCOO ha añadido que “la única línea roja es que se aplique el convenio” y ha criticado que la patronal quiera que la subida del SMI se descuente con aumento de jornada “y eso son barbaridades”, que los trabajadores “les están diciendo que no están dispuestos a consentirlo”.

Por su parte, el representante de UGT, Ricardo Salaya, se ha congratulado de que los trabajadores hayan respondido a la llamada, “porque la gente comprende que se les está intentando hurtar sus derechos”. Salaya ha señalado que ni lo sindicatos ni los trabajadores querían esta huelga, pero “ante la negativa radical , sobre todo de los representantes de Asaja, que quieren el estatuto de los trabajadores”, no ha quedado más remedio. Por ello, ha criticado que ante una subida histórica como la del SMI, la patronal “sigue empeñada en quedarse con todo y quitar todo lo que se les ocurre”, desde los pluses de toxicidad a antigüedad.

“Este es el precio de su absoluta cabezonería, no pueden pensar que no tendrían consecuencias sus actos”, ha remarcado Salaya, que ha insistido que los trabajadores no van a consentir “que se salgan con las suyas”.