A golpe de titulares (perdonen lo agrio del artículo)

Solo nos duelen las guerras de los titulares de los periódicos que no duran más de una semana, los niños con moscas que salen en los telediarios una vez cada 3 meses, los ahogados , bien ahogados , en el mar al lado de casa,- los que nos espantan el turismo- las catástrofes naturales que afectan al de al lado, las palizas a los maricones que se hacen virales en twitter o las mujeres víctimas cuando asesinan a sus hijxs.

La movilización social llega a cuentagotas, quizá cuando realmente sentimos eso de “podía haber sido yo” , mientras tanto no pensamos en la decena de conflictos olvidados que están activos en el mundo, con sus personas desplazadas, sus asesinatos de civiles inocentes, sus injusticias.

No pensamos en los cientos de miles de criaturas que no alcanzan los 5 años por no tener acceso a alimentación o agua potable, no pensamos en las miles de personas que se ahogan, mueren deshidratadas cruzando desiertos infinitos, o en cualquier cuneta, después de ser violadas durante el viaje a lo que esperan sean una vida mejor en algún país occidental. Nos da igual la desaparición del amazonas, el deshielo de los polos, los incendios que están lejos.

Los maricones de los 70 países donde la homosexualidad esta penada se nos olvidan, y a las lesbianas, bisexuales o trans, ni los vemos. De las mujeres violentadas, agredidas, abusadas, anuladas y asesinadas, ¿hablamos? Hasta las que tenemos cerca, la costumbre, ha hecho que más allá del 25 de noviembre dejen de removernos.

Sobre esto, para removerlo, para dar la vuelta al sistema que lo consiente, lo autoriza, lo banaliza lo perpetua, trabajamos desde la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El sustrato que pisamos es doloroso, pero creemos que podemos abonarlo de forma diferente, contagiando al resto para empezar a construir otros modelos.

No, no somos gente de otra pasta, no somos perfectas. Irremediablemente también formamos parte del sistema patriarcal, machista, racista, LGBTIfóbico, xenófobo y capitalista que lo reproduce, pero intentamos, desde lo personal y político, desde lo individual y colectivo, ser críticxs y propositivxs para que podamos dotarnos de otra forma de relacionarnos, de otra forma de crecer, otra forma de vivir.

Es 8 de septiembre, día de las personas cooperantes, porque, aunque siga siendo utopía, merece la pena implicarse en esos sistemas que nos permiten plantear que otro mundo no solo es posible sino imprescindible para poder seguir viviendo.

Es 8 de septiembre, día de Extremadura, el azar nos lleva a señalar dos veces este día, quienes coincidimos en celebración sentimos que parte de lo que nos ha llevado a implicarnos en la cooperación tiene que ver con esta tierrina nuestra.

Mucha gente olvidó Extremadura, otra tuvo que abandonarla a la fuerza, otrxs la ridiculizaron, hubo quienes pensaron que por ser como eran no tenían espacio, y fueron condenados al exilio. Pero el millón que la construye desde dentro y el otro millón que la añora desde fuera , desde el esfuerzo, el compromiso, el arraigo y la solidaridad, seguiremos apostando por nuestra Extremadura, que sabe que la única forma de sobrevivir viene, como en la Cooperación, del compromiso, del reconocimiento de la diversidad, la unión, la solidaridad ( en mayúsculas) y el esfuerzo colectivo.

Feliz (y reivindicativo) día de Extremadura,

Reivindicativo (y feliz) día de las personas Cooperantes.