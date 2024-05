La Diputación de Badajoz retirará su apoyo al premio 'Dulce Chacón' si pierde su nombre

La Diputación de Badajoz retirará su apoyo al Premio 'Dulce Chacón' de Narrativa Española, impulsado por el Ayuntamiento de Zafra y del que la Institución provincial es uno de los principales patrocinadores con 5.000 euros, si este galardón pierde la denominación de la escritora segedana, como se plantea su familia debido al cambio de las bases.

“No vamos a mantenernos ni un solo día en un premio donde se atacan los principios más elementales”, ha expresado el presidente de la Institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en referencia a la polémica por la modificación en las bases de estos premios, con dos décadas de trayectoria. A su juicio, se trata de un “desprecio” a sus principios básicos de “solidaridad, dignidad y justicia”.

“La Diputación de Badajoz ya ha mostrado a la familia de Dulce la firme decisión de acompañarle en aquello que hagan”, ha asegurado Gallardo. Así, si el premio “pierde el nombre de Dulce Chacón” habrá perdido, para la Diputación, el prestigio, los principios y el carácter nacional.

“La familia ha mantenido contacto con nosotros y la preocupación que tienen y la firme convicción de que si las bases no se cambian no mantendrán la figura del premio”, ha relatado el presidente pacense. Además, ha criticado que la edición de este año no recoja el voto popular, así como el “sesgo político” que, en su opinión, se le está dando.

De esta forma, ha acusado al PP, que gobierna en Zafra, de “manosear” un premio nacional con prestigio “con el objetivo de politizarlo” y de “estar desperdiciando la cultura”.

A su juicio, los alcaldes “no estamos para hacer bases, estamos para consensuar y ensanchar los premios que se van celebrando”, algo que no es posible, ha dicho, “cuando se atacan los principios elementales de un premio nacional”.

Además, ha recordado que en contra del cambio actual de las bases ya hay más de 300 firmas de escritores, periodistas y personas relevantes del mundo de la literatura.

De esta forma, ha reclamado al equipo de Gobierno local del PP que “recapacite y cambie” para que este premio nacional no se quede en un galardón “de carácter local”, ha lamentado. Además, ha reiterado que la Diputación de Badajoz acompañará a la familia de Dulce Chacón en el proyecto que pudieran emprender en un futuro.