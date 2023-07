Guardiola comienza a devolver el favor a Vox: el PP renunciará el jueves a un senador y se lo dará a la extrema derecha

El apoyo de Vox a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura era solo uno de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado entre PP y la extrema derecha. Ahora el PP tendrá que cumplir su parte del pacto y en el pleno del jueves en la Asamblea renunciará a designar a un senador por designación autonómico de su grupo parlamentario, como corresponde, y votará a favor de uno de los cinco diputados de Vox.

El plazo para registrar al candidato finaliza el miércoles a las 14 horas, pero el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, no ha desvelado a quién apoyará su grupo. Eso sí, ha asegurado que los acuerdos “se van a cumplir”. Para la portavoz del PSOE, Soraya Vega, esta renuncia del PP “viene a mostrar que en Extremadura, lo que se está produciendo es un cambio de sillones por derechos”

Vega ha desvelado que su grupo propondrá al expresidente Guillermo Fernández Vara como senador por designación autonómica. No obstante, Fernández Vara también anunció tras las elecciones del 28M su reincorporación a su plaza como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Lo que sí está claro es que no liderará la oposición al Gobierno extremeño de coalición y que en otoño abandonará su responsabilidad como secretario general del PSOE de Extremadura.

Pero no es el único punto que el PP tendrá que cumplir. La presidenta de la Junta nombrará a los consejeros y consejeras de su Ejecutivo en los próximos días y uno de esos nombres será propuesto por Vox, que entrará a formar parte del Gobierno extremeño a través de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Aún se desconocen las competencias exactas de esta consejería desde las que se gestionarán la caza, la pesca, los toros, los montes y el patrimonio natural.

Además, su titular será quien presida la comisión paritaria que crearán PP y Vox para controlar el cumplimiento del acuerdo, que contiene 60 medidas. Entre ellas se encuentran la derogación de la ley de Memoria Histórica de Extremadura, el veto parental en las aulas, la revisión de la protección medioambiental y la creación de una oficina antiokupación, entre otras medidas.

Tras la celebración del pleno de este jueves, se constituirán en la Asamblea las comisiones de Reglamento, de la Comisión Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) y la Diputación Permanente. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este martes que su grupo se quedará con un solo representante en la Comisión de Reglamento, a pesar de tener el mismo número de diputados que en la anterior legislatura. Por su parte, Vox contará con dos representantes, PP cinco y el PSOE cinco, por lo que las derechas tendrán mayoría.

