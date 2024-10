El PP ironiza con una pregunta del PSOE sobre la ley para controlar TVG: “Con lo que pasa en TVE, pensé que la retirarían”

El anteproyecto de ley para la reforma de los medios públicos gallegos está, desde su nacimiento, cargado de controversias. Una de las mayores, la posibilidad de nombrar al director xeral de la CRTVG por mayoría simple si no hay consenso parlamentario. Una fórmula que, ahora, el Gobierno también quiere implantar en RTVE para romper el “bloqueo” en la elección de los miembros del Consejo de Administración. El anuncio de este decreto llegó 24 horas antes de que la Xunta tuviese que responder en el pleno del Parlamento de Galicia una interpelación del PSOE sobre la futura norma autonómica, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, no lo dejó pasar: “Ayer por la tarde dije: 'bueno, mañana retiran la apelación, porque sería imposible salir aquí a decir algunas cosas con lo que está pasando en Madrid'. Pero cuál es mi sorpresa al ver que no fue así y que viene a decir cosas que pondrían colorado a cualquier diputado”.

“El día de hoy no es el más adecuado”, aseveró Calvo mostrando la portada del ABC -“traje una, pero hay muchísimas”- sobre cómo “el Gobierno toma el control de RTVE”. Para el conselleiro, “llueve sobre mojado”, porque éste es sólo un paso más tras el CIS o el Banco de España. Por eso, para hablar de “problemas” en la CRTVG “hay que estar convencido de ese sanchismo”.

Calvo respondía así a la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta, para quien el anteproyecto de ley de medios públicos gallegos “sobrepasa los límites de una democracia”. Dacosta, por cierto, recogió el guante de Calvo sobre la reforma de RTVE: “Ya me dirá qué van a votar en el Congreso, porque lo tienen bastante claro...”.

“Golpe de gracia” para dotar al PP de “control absoluto”

“Este Gobierno del Partido Popular parece que pretende llevar en Galicia una propuesta que dilapida el derecho a la información independiente, objetiva y plural para convertir a los medios de comunicación públicos en un claro instrumento a su servicio”, ha advertido la parlamentaria socialista, según recoge Europa Press.

Así, ha criticado la forma de abrir el periodo de alegaciones, “en pleno mes de agosto para que pasase desapercibido”. “Lo que realmente pretenden, no nos engañen, no es otra cosa que dotar al Partido Popular del control absoluto de los medios. Un último golpe de gracia, borrar de un plumazo cualquier participación profesional que no siga las pautas editoriales del PP, además de constituir un ataque sin precedentes a los derechos lingüísticos”, ha insistido.

A continuación, ha desgranado algunos de los puntos de un proyecto que, en su opinión, busca “convertir un servicio público en una compañía de servicios audiovisuales”. Señaló la eliminación del Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos; “se merma hasta límites nunca vistos la independencia periodística y la función del ente público”, “no se escuchan las propuestas” del Colegio de Periodistas de Galicia, ni de trabajadores, ni de sindicatos; “se ignoran las directrices estatales y del reglamento europeo, que advierte de los riesgos de injerencia política en la línea editorial o en la gobernanza de los medios cuando no existen salvaguardas”.

“La ciudadanía va a sufrir un retroceso del derecho a recibir información local y los informativos podrán ser externalizados, con lo que se aleja la posibilidad de blindar la escasa producción propia y el mantenimiento de las delegaciones territoriales”, ha destacado, junto a la creación de un 'Consejo Asesor' con 15 miembros, “todos ellos elegidos por organismos controlados por el Partido Popular”.

Por su parte, la diputada socialista ha sacado a colación la huelga indefinida en la CRTVG con motivo de la sustitución del programa A Revista, de producción propia' por O Termómetro, externalizado, además de recordar que en la corporación van ya 335 'viernes negros'. “Esto no pasa en ninguna televisión de ninguna comunidad autónoma del Estado”, ha aseverado.

Anteproyecto “transparente, plural y con vocación de consenso”

En su réplica, Calvo ha avanzado que en próximas fechas remitirán al Parlamento de Galicia el anteproyecto “en un proceso transparente, participativo, plural y con vocación de consenso”.

“He aquí una de las primeras diferencias. Su jefe hizo un real decreto para modificar todo lo que tiene que ver con RTVE. Aumentó el número de consejeros que son nombrados por mayoría absoluta en el Congreso, única y exclusivamente para que la mayoría fuese más refozada porque había cuatro que los nombraba el Senado. Aquí hacemos todo lo contrario”, ha defendido.

El texto gallego, ha insistido, es “transparente” porque estuvo publicado en la página web de la Xunta en fase de consulta previa; “plural y abierto a la participación para blindar la pluralidad de la corporación y la participación de las sociedades, incluidos los propios profesionales a través del Consejo Asesor de Participación Social y Profesional”; y un texto elaborado “para buscar el consenso” en lo que respecta al nombramiento del director xeral, que se mantiene en dos tercios y, transcurrido un mes, se cambia por una mayoría cualificada de tres quintos.

Un mes más tarde, ha proseguido, “si esa mayoría no funciona”, entonces se puede hacer por mayoría absoluta. “Un sistema que ahora ustedes no pueden decir que es tan malo. Lo que hace el señor Sánchez es que, transcurridas 24 horas, si no hay consenso en el Parlamento, que no da tiempo ni de ir a casa y volver, se hace por mayoría absoluta. Y todos estos cambios a través de un decreto”, ha argumentado.

Esta situación, ha afeado, vuelve a poner de manifiesto la “incoherencia parlamentaria” de la oposición, que “rechaza una ley generosa que ofrece fórmulas democráticas, transparentes y proporcionales (...), pero que evita también las situaciones de ingobernabilidad e interinidad indefinidas”.

Diego Calvo ha cerrado la interpelación asegurando que el Gobierno gallego “sí cree en la libertad de información” y “tiene el máximo respeto por el trabajo de los periodistas”. “Por eso no elaboramos planes de control, como sí hace Sánchez, que en ruedas de prensa no contesta a preguntas de periodistas acreditados. Nosotros respondemos todo. Lo que nos gusta y lo que no”, ha concluido.