¿Es cierto que los gatos llevan mejor quedarse solos que los perros?

¿Tu gato es tan arisco, frío y solitario como repite (equivocadamente) su fama? O, por el contrario, ¿te echa de menos cuando no estás tanto como lo haría, digamos, un perro? La ciencia reciente ha confirmado lo que quienes vivimos con ellos sabíamos hace tiempo.

Esto es: somos importantes para los gatos, y nuestros felinos nos consideran mucho más que una "máquina abrelatas de comida". Es más: los gatos nos quieren, y nos ven como valiosos compañeros de vida.

Aunque se habla mucho de lo que los perros nos echan de menos, y nadie duda ya de que sufren ansiedad por separación (un síndrome que los expertos relacionan con el sufrimiento provocado por la ausencia de sus humanos), ha habido poca evidencia científica que estudiara la habilidad de los gatos caseros para pasar tiempo solos.

En parte, porque la ciencia de la etología del gato es mucho más reciente. También porque su comportamiento ha sido, hasta el momento, más complicado de estudiar, debido a que los gatos soportan mal dejar sus casas para entrar en un ambiente de estudio extraño.

Por fortuna, esto está cambiando en los últimos años; en parte, gracias a la tecnología no invasiva. Y la ciencia está ayudando a desmontar algunos de los mitos que arrastran los gatos, debidos, sobre todo, al desconocimiento. Entre ellos, su reputación de que no nos echan de menos.

Los gatos nos echan de menos, y se alegran de vernos

Para investigar si los gatos nos echan de menos, científicos de la Universidad Sueca de Ciencias de la Agricultura han estudiado los efectos que tiene quedarse solos en el comportamiento de un grupo de once gatos caseros; analizando sus conductas tanto antes y durante la ausencia de sus humanos, como durante su regreso a casa.

Para no confundir las conclusiones del estudio, todos estos gatos tenían acceso libre a comida seca, por lo que no fueron alimentados al volver sus humanos del trabajo. [Hace unas semanas te contamos los consejos para escoger la comida del gato.] ¿Qué han averiguado estos científicos del comportamiento de los gatos que se quedan solos?

Además de dormir (ya sabemos que los gatos son auténticos maestros del sueño, y que pasan casi la mitad del día abandonados a este placer), los felinos ronronean durante notablemente más tiempo cuando sus humanos vuelven a casatras pasar cuatro o más horas fuera que cuando se ausentan durante un periodo corto, de 30 minutos.

Tu gato ronronea y se alegra cuando vuelves a casa

El ronroneo es un comportamiento con el que los gatos expresan su felicidad y que están contentos de vernos. De hecho, se trata de un comportamiento infantil que los cachorros felinos utilizan para solicitar el contacto o la atención de sus madres; y que los gatos mantienen durante su etapa adulta.

En consecuencia, este incremento del tiempo de ronroneo, tras haber pasado al menos cuatro horas separados de ti, puede indicar que tu felino está más ansioso y entusiasmado por recibir tu atención.

Además, el ronroneo felino también es una señal de felicidad y alegría, por lo que el incremento del tiempo de ronroneo a tu vuelta también puede interpretarse como una señal de felicidad por verte después de estar un tiempo separados.

Puesto que la rutina de la vuelta a casa no incluía ser alimentados, los expertos de esta investigación descartan que los gatos de este estudio hubieran aprendido a relacionar el regreso de sus familias humanas con la comida.

Y el largo ronroneo sugiere, según estos científicos, que los gatos nos consideran un miembro importante de su entorno social; y no solo como unas máquinas provistas de pulgares prensiles capaces de abrir las latas de comida para ellos. Es decir, nos ven como parte de su familia o grupo social.

Tu gato lo pasa mal cuando no estás

Los gatos tienen una reputación errónea de ser animales de bajo mantenimiento: déjales comida y agua, limpia el arenero y todo irá bien, ¿cierto? Pero esta reputación gatuna es infundada: los gatos son seres muy inteligentes, y tienen necesidades psicológicas, físicas y emocionales.

Al menos, tan complejas como los perros; como se comprueba en la creciente demanda de consultas de comportamiento felino online. Es más: los gatos pueden echarnos de menos y experimentar el síndrome de ansiedad por separación igual que lo padece un perro.

Y no es tan raro: según una investigación reciente publicada en PLOS ONE, uno de cada diez gatos expresa comportamientos relacionados con la ansiedad por separación cuando sus humanos no están en casa.

Las señales de esta ansiedad felina incluyen hacerse pis fuera del arenero, la destrucción de objetos o los maullidos altos y excesivos. Además, tu felino también te quiere y libera oxitocina cuando estás cerca, le cuidas o juegas con él: una molécula que mide el amor en los mamíferos.

Por si aún tenías dudas: la ciencia también ha demostrado que le importas, y que tu gato te prefiere a ti antes que a su latita de comida preferida, por mucho que esta incluya salmón nórdico u otra delicadeza pensada para los exigentes paladares felinos. Sí, has leído bien; y a todos nos gusta comer.

