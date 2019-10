Boris Johnson pide al Parlamento elecciones anticipadas tras no lograr el Brexit para el 31 de octubre

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, va a intentar convocar elecciones anticipadas para el 12 de diciembre después de que el Parlamento le haya impedido hacer efectivo el Brexit el 31 de octubre, tal y como había prometido.

Sin embargo, Johnson no puede convocar elecciones cuando quiera. La ley 'Fixed-term Parliaments Act' impide al primer ministro convocar elecciones anticipadas si no tiene el apoyo de dos tercios de la Cámara. Por ello, el primer ministro presentará este lunes una moción para que los parlamentarios voten sobre esta cuestión.

Johnson ya recurrió a esta estrategia en septiembre, cuando los parlamentarios aprobaron una ley que le obligaba a pedir a la UE una prórroga si no se había aprobado su acuerdo el 19 de octubre. Entonces, el Partido Laborista, que llevaba meses pidiendo elecciones anticipadas, votó en contra de la convocatoria por considerarlo una trampa del primer ministro para no cumplir la ley en cuestión e impidió la convocatoria electoral.

En esta ocasión, si la UE aprueba finalmente la prórroga que Johnson pidió el sábado a regañadientes, el Partido Laborista podría cambiar de opinión. "Johnson ha confirmado que los laboristas apoyarían unas elecciones generales cuando una salida sin acuerdo esté fuera de la mesa", afirmó un portavoz del partido tras la reunión celebrada el miércoles entre Johnson y Corbyn.

"Ese retraso podría durar mucho tiempo, porque parece que nuestros amigos de la UE responderán a la petición del Parlamento con una prórroga que realmente no quiero en absoluto", ha afirmado Johnson. "Si realmente el Parlamento quiere más tiempo para estudiar este excelente acuerdo, puede tenerlo, pero tiene que acordar unas elecciones generales el 12 de diciembre", ha añadido.

El martes, el Parlamento dio el visto bueno en segunda lectura al acuerdo negociado la semana pasada por Boris Johnson y la UE, pero rechazó su plan para ratificar la legislación necesaria en tan solo tres días y poder así cumplir con su promesa de salida el 31 de octubre. Tras pasar la segunda lectura, la legislación entra en una nueva fase en la que se pueden presentar enmiendas

En una carta enviada este jueves a Jeremy Corbyn, Johnson afirma: "Si la UE ofrece la prórroga que el Parlamento ha solicitado, es decir, permanecer en la UE hasta el 31 de enero, entonces está claro que debe haber unas elecciones. No nos podemos arriesgar a más parálisis. En estas circunstancias, la Cámara votará la semana que viene una convocatoria electoral para el 12 de diciembre. Esto significa que el Parlamento se disolvería justo después de la medianoche del 6 de noviembre".

