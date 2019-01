Donald Trump, sobre Alexandria Ocasio-Cortez: "¿A quién le importa?"

Alexandria Ocasio-Cortez es la política del momento en EEUU y eso no le gusta a Donald Trump. Su estrategia para contrarrestar a la estrella demócrata ha sido muy simple: ignorarla. Este lunes, a las puertas de la Casa Blanca, un reportero le preguntó al presidente sobre el hecho de que Ocasio-Cortez le hubiera tildado de racista. Trump respondió: " ¿A quién le importa?" Trump no dijo nada más y pasó a la siguiente pregunta.

La congresista de 29 años, que ha protagonizado gran parte de la actualidad política en el Capitolio, respondió a una pregunta en un tramo del programa '60 Minutes': "¿Cree que el presidente Donald Trump es un racista?" A lo que ella dijo sin reparos: "Sí, sí. No hay duda".

Ocasio-Cortez asusta a la élite tanto dentro como fuera de su partido. Al igual que Donald Trump, ha sabido utilizar magistralmente su cuenta de Twitter para responder a los ataques bailando si ha sido preciso, pero también para dirigir el discurso mediático. Ayer por ejemplo compartió un vídeo viral de una gimnasta estadounidense para pedir universidades públicas y gratuitas para todos.

Para muchos, la joven política ha sido capaz de retomar los temas de los que el Partido Demócrata debe empezar a hablar en lugar de estar constantemente siguiendo la estela provocativa de Trump. Educación pública y gratuita para todos, el plan verde Green New Deal y que los ricos paguen más impuestos ya que son los que más contaminan son algunas de sus propuestas.

This UCLA performance alone is reason enough to make public colleges tuition-free 💪🏽🇺🇸 https://t.co/SNK5c3LCMg