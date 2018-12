Elizabeth Warren anuncia su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2020 contra Trump

La senadora Elizabeth Warren, una de las caras más conocidas del partido demócrata, ha informado este lunes de la creación de un comité exploratorio para analizar su posible candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2020, un paso legal previo al anuncio oficial.

En un vídeo de cuatro minutos y medio, Warren se dirigió a la clase media estadounidense y ofreció un mensaje de populismo económico.

"La clase media de Estados Unidos está bajo ataque. ¿Cómo hemos llegado aquí? Los multimillonarios y las grandes corporaciones decidieron que querían más de la tarta", apuntó la senadora por el estado de Massachusetts.

De este modo, Warren se convirtió en la candidata demócrata más conocida en anunciar su intención de llegar a la Casa Blanca y enfrentarse al presidente estadounidense, Donald Trump, que ya ha anunciado su intención de buscar la reelección.

En diciembre, el demócrata Julián Castro, que fue secretario de Vivienda durante el Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), también dijo que había creado un comité exploratorio y que daría a conocer su decisión final a principios de enero.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY