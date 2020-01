Un youtuber trolea a una tertuliana británica de extrema derecha y le hace creer que ha ganado un premio en Praga

Katie Hopkins, colaboradora de The Sun, tertuliana y participante en realities, es una de las personas más polémicas de Reino Unido tras llevar años haciendo públicas sus opiniones abiertamente xenófobas, machistas y homófobas. Un youtuber sudafricano especializado en bromas decidió contrarrestar este discurso organizando otorgándole un premio falso, con ceremonia en Praga incluida.

Josh Pieters, quien comenzó su canal de Youtube en 2015 y cuenta con más de un millón de suscriptores, engañó a Hopkins con un galardón llamado Campaing to Unify the Nation Trophy, [Campaña para unificar el trofeo de la nación]. Las siglas en inglés forman el acrónimo "CUNT", una forma vulgar de referirse a los genitales femeninos, que también se usa como insulto.

El youtuber cuenta en un vídeo que creó una web falsa bajo el título Colectivo de Ciudad del Cabo para la libertad de expresión, "una organización dedicada a proteger la libertad de expresión en Sudáfrica y más allá". Se puso en contacto con Hopkins y le comunicó que había ganado el premio y que sería entregado en Praga el 27 de enero. Ella aceptó y acudió a la falsa ceremonia.

Now that Katie Hopkins can’t read Twitter, I can tell you that on Monday I made her fly to Prague to pick up a completely fake award. Video up shortly. pic.twitter.com/8EeQsQX6U3