Manifestantes en Hong Kong intentan asaltar el Parlamento en el aniversario de la cesión de soberanía a China

Manifestantes han atacado e intentado asaltar el Parlamento de Hong Kong durante las protestas convocadas por el vigésimo segundo aniversario del traspaso de la soberanía sobre la ciudad a China por parte del Reino Unido. Las movilizaciones coinciden con la indignación provocada por el proyecto de ley de extradición, que permitiría a las autoridades extraditar a China continental a ciudadanos de la ciudad semiautónoma.

Decenas de policías están atrincherados dentro del edificio mientras los manifestantes golpean con barras metálicas y otros objetos la cristalera del edificio. Parlamentarios prodemocracia han intentado sin éxito frenar a los manifestantes violentos.

Los manifestantes demandan la retirada completa del polémico proyecto de ley de extradición, la dimisión de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, y la puesta en libertad de todos los detenidos en los enfrentamientos con la Policía el mes pasado.

La manifestación principal ha empezado en el Parque de la Victoria con retraso, debido a que la Policía ha instado a los líderes de la protesta a no llegar a la zona del Parlamento tras los incidentes ocurridos esta mañana. Las autoridades negociaron con el coordinador del Frente Civil de Derechos Humanos, Jimmy Shan, y les han permitido llegar hasta la céntrica zona de Wan Chai, pero no hasta Admiralty, donde se encuentran tanto la sede del Gobierno como la del Consejo Legislativo.

Poco antes, cientos de ciudadanos se han enfrentado con la Policía local, lo que ha obligado a celebrar la conmemoración del retorno a China de la soberanía sobre Hong Kong por primera vez en el interior del Centro de Convenciones de la ciudad, en lugar de en el paseo marítimo de Wan Chai, tal y como estaba previsto. Las autoridades aludieron al "mal tiempo" para justificar este cambio.

