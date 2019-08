La policía detiene en Reino Unido a tres personas acusadas de agredir al periodista Owen Jones

Tres hombres han sido detenidos por la agresión al columnista de The Guardian Owen Jones a las puertas de un pub en Londres el pasado 17 de agosto cuando este celebraba su cumpleaños con sus amigos.

"Se acercaron, me dieron patadas en la espalda, me tiraron al suelo... y después me patearon la cabeza", afirmó Jones. "Mis amigos intentaron protegerme y también fueron golpeados", añadió.

Los detenidos tienen 29, 34 y 39 años y permanecen bajo custodia policial acusados de desorden público violento y agresión con lesiones. Según contó Jones, ninguna de las víctimas tuvo que acudir al hospital.

"Está bastante claro por qué me odia esta gente. Soy gay, socialista, antirracista y antifascista. Y soy parte orgullosa del movimiento antifascista", señaló el periodista en un vídeo publicado en The Guardian poco después de la agresión. "Hay muchos miembros de minorías en este y otros países que están siendo atacados por ultraderechistas sin aparecer en los titulares y sin conceder entrevistas. La extrema derecha está en auge y es más fuerte que en ningún otro momento de la historia desde la guerra", añadió.