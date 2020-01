El exasesor de Seguridad Nacional de Trump revienta el turno de defensa del presidente en el impeachment

Donald Trump le dijo a John Bolton en agosto, entonces asesor de Seguridad Nacional, que quería mantener congelada la ayuda militar a Ucrania hasta que el Gobierno de Volodímir Zelenski investigara a su potencial rival demócrata Joe Biden, según ha adelantado el periódico estadounidense The New York Times, que ha tenido acceso al borrador de un libro que publicará Bolton en los próximos meses.

Este manuscrito llega en pleno proceso de impeachment a Trump en el Senado de EEUU, y muestra la información que el exasesor del presidente estadounidense estaría dispuesto a contar en caso de que fuera llamado a declarar como testigo durante las sesiones del juicio político.

Según The New York Times, el borrador contiene información que desmonta la versión de Trump de que el retraso en la ayuda militar de 391 millones de dólares a Ucrania y la intención de investigar a Joe Biden y su hijo no están relacionadas.

El libro, que está previsto que se publique el próximo 7 de marzo, –aunque la Casa Blanca podría censurar partes del texto– incluye detalles que implican a otros miembros de la Administración Trump, según el periódico estadounidense.

Bolton relata en el manuscrito que el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció en privado que las declaraciones del abogado del presidente, Rudy Giuliani, de que el embajador estadounidense para Ucrania era corrupto, no tenían ningún fundamento.

El exasesor de Trump también explica que tras la llamada de julio entre Trump y Zelenski, que desencadenó todo el proceso del impeachment, le transmitió su preocupación al fiscal general, William Barr, de que Giuliani estaba llevando a cabo una política exterior en la sombra para Ucrania apoyado por el presidente, detalla The New York Times.

John Bolton entregó una copia de su libro a la Casa Blanca para pasar una revisión oficial y no revelar secretos ni información clasificada.

Pese a que Trump ya bloqueó que algunos testigos clave, entre ellos su exasesor de Seguridad Nacional, declararan en el impeachment como habían pedido los demócratas a través de un privilegio ejecutivo, los demócratas están solicitando otra vez que Bolton declare.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta ha tuiteado que "los republicanos deben asegurar que John Bolton y otras personas con conocimiento directo de las acciones de Trump testifiquen en el juicio".

John Bolton has the evidence. It’s up to four Senate Republicans to ensure that John Bolton, Mick Mulvaney, and the others with direct knowledge of President Trump’s actions testify in the Senate trial. https://t.co/JbazBaYdRU

Nancy Pelosi ha publicado también que la posición de los republicanos "es ahora más indefendible que antes". "La decisión es clara: o nuestra Constitución o un encubrimiento".

Trump ha negado, también en Twitter, las acusaciones y ha asegurado que "si Bolton ha dicho eso es para vender su libro".

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...