Díaz Ayuso no ha sido la única: muchas dirigentes políticas no se han puesto el velo en sus visitas a Arabia Saudí

La imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin velo y con un vestido con una manga de tres cuartos en la entrega de trofeos de la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí, ha generado controversia. Desde el PP han celebrado que con su gesto ha hecho "más por los derechos y libertades de las mujeres que el feminismo de las bonitas y los bonitos" o incluso que ha llevado "más libertad" a Arabia Saudí. "Un orgullo presenciar cómo Arabia Saudí da pasos para la igualdad", ha afirmado la presidenta tras su visita.

Díaz Ayuso no ha sido la única dirigente política que ha visitado el país sin cubrirse la cabeza. Aunque las mujeres saudíes sí están obligadas a utilizar el velo, las mujeres en delegaciones oficiales no han tenido problemas por no hacerlo. Además, desde septiembre del pasado año, las extranjeras pueden viajar solas y sin velo por el país. Durante la cobertura de la Supercopa, las periodistas españolas tampoco han llevado el velo en sus coberturas.

Sabíamos que @IdiazAyuso traería más libertad a Madrid, pero ha demostrado que la lleva allí donde esté presente.



Y enhorabuena al @realmadrid, deportividad atlética ante todo. pic.twitter.com/y3LS2iXAIt — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) January 12, 2020

Esta noche @IdiazAyuso ha hecho más por los derechos y libertades de las mujeres que el feminismo de las bonitas y de los bonitos. Enorme. pic.twitter.com/Aaebimx8SJ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 12, 2020

En 2012, Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de Barack Obama, visitó Arabia Saudí y se presentó sin el velo, aunque entonces ninguna ley permitía a las mujeres extranjeras ir con la cabeza descubierta, las delegaciones oficiales sí gozaban de este privilegio. Entonces, el Departamento de Estado de EEUU recomendaba a sus ciudadanos seguir el código de vestimenta. "Las mujeres que no se ajusten a este código de vestimenta corren el riesgo de confrontación por la Mutawwa (policía religiosa) y posible detención o arresto".

Clinton, sin embargo, tampoco fue la primera. Ni la única. En 2007 y 2008, la secretaria de Estado de George W. Bush, Condoleezza Rice, tampoco se cubrió la cabeza en sus visitas al país. La primera dama, Laura Bush, sí que se lo puso en 2007, pero en otra visita en 2008 se reunió con el rey Abdulá sin el velo. En 2015, Michelle Obama viajó junto a Barack Obama a Riad tras la muerte del rey Abdulá y la coronación de Salmán Bin Abdulaziz y tampoco llevó velo.

En 2010, la primera ministra alemana, Angela Merkel, viajó a Arabia Saudí para acudir a la conferencia económica bilateral y lo hizo sin cubrirse el pelo. En 2017, Merkel regresó al país, se reunió con el monarca y tampoco se puso el velo. Ese mismo año, la entonces primera ministra de Reino Unido, Theresa May, también hizo una visita oficial a la monarquía del Golfo sin cubrirse el cabello.

Fotografía facilitada por la Agencia Saudí de Prensa que muestra al el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Nayef (d) durante su encuentro con la primera ministra británica Theresa May (i) en Riad, Arabia Saudí, el 4 de abril de 2017. EFE

Imagen de archivo facilitada por la Agencia de Prensa Saudí (SPA) del rey Salman bin Abdulaziz al-Saud (dcha) y Angela Merkel. EFE

En todas estas ocasiones, las dirigentes políticas se dieron la mano con altos cargos saudíes a pesar de que la ley islámica que rige el código legal saudí prohíbe a los hombres tocar a las mujeres con las que no tienen relación. Sin embargo, generalmente esta norma también se ha pasado por alto en el caso de visitas oficiales al país.

El pasado mes de diciembre Arabia Saudí puso fin al requisito legal de tener una puerta para mujeres y familias y otra para hombres no acompañados en los restaurantes. Periodistas españolas que han cubierto la Supercopa han certificado que la segregación sigue vigente. El hotel de la prensa tenía un gimnasio para mujeres y otro para hombres

"Muchas áreas de la vida en Arabia Saudí están segregadas por sexo para asegurar que hombres y mujeres sin relación no tengan la posibilidad de relacionarse", señala actualmente el Departamento de Estado en sus recomendaciones de viaje. A veces "miembros de la 'mutawwa' intentan aplicar esto pidiendo pruebas de que una pareja está casada", añade.

El pasado mes de septiembre, Arabia Saudí se abrió por primera vez al turismo extranjero. Aunque hay un código de vestimenta obligatorio, las mujeres pueden viajar solas y sin velo. "Se pide tanto a las mujeres como a los hombres vestirse de forma modesta en público, evitando ropa ajustada o ropa con imágenes o lenguaje profanos", señala la Comisión Saudí para el Turismo y el Patrimonio. "Las mujeres deben cubrirse los hombros y las rodillas cuando estén en público", añade.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí ha sido un acontecimiento "histórico" porque por primera vez mujeres de este país han podido acceder a un estadio sin restricciones para ver este tipo de eventos deportivos.

"Lo que sí que quiero reivindicar más que la igualdad entre hombres y mujeres, es la libertad, lo que es más importante. Porque no se trata de que los hombres pongan un listón y nosotras tengamos que estar en ese listón y compararnos; lo importante es que las personas vivan con absoluta libertad y que hombres y mujeres vivamos de la misma manera", ha defendido Ayuso a la prensa en el desayuno informativo que este lunes ha ofrecido el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida.