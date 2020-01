Trump culpa a Irán de los incidentes en la embajada de Irak y desata una nueva crisis con Teherán

Donald Trump ha escrito este martes un nuevo capítulo de su crisis con Irán. El presidente de EEUU ha amenazado directamente al régimen iraní y ha acusado al país de estar detrás de los ataques de miembros de milicias chiíes contra la embajada estadounidense en Bagdad (Irak).

"Irán será plenamente responsable de las vidas perdidas o los daños ocasionados en cualquiera de nuestras instalaciones", tuiteó el presidente poco después de que tuvieran que ser evacuados por razones de seguridad el embajador y los diplomáticos estadounidenses.

Centenares de manifestantes iraquíes atacaron este martes la embajada de EEUU en Bagdad, estableciendo después un campamento de protesta alrededor de la misión diplomática. Según Associated Press, los manifestantes intentaron entrar en el edificio después de romper la puerta del complejo.

El asalto a la embajada se produjo dos días después de que Washington atacara posiciones de milicia chií Al-Hashd Al-Sha'abi (Multitud Popular) en el oeste de Irak en respuesta a la muerte el pasado día 27 de un contratista norteamericano por el impacto de proyectiles en la base militar K1 de Kirkuk, en el norte del país.

EEUU responsabilizó de la muerte del contratista a estas milicias, en concreto, a Kata'ib Hizbulá (KH), que opera bajo el paraguas de Multitud Popular y a la que acusan de recibir apoyo directamente desde Teherán. Los bombardeos de EEUU sobre las milicias dejaron al menos 25 muertos.

El presidente de EEUU no se ha conformado con acusar al régimen del ayatolá Alí Jamenei de "orquestar" los ataques contra la embajada estadounidense. Trump ha dado un paso más en su escalada de tensión con Irán y ha optado por las amenazas. "¡Pagarán un PRECIO MUY GRANDE!", ha tuiteado el último día de 2019: "Esto no es una advertencia, es una amenaza. ¡Feliz año nuevo!".

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

El líder supremo de Irán se ha pronunciado este miércoles sobre las acusaciones de EEUU y ha asegurado que están intentando vengarse de las milicias porque fueron ellas las que "eliminaron" al Estado Islámico (EI). "Al-Hashd Al-Sha'abi eliminó al Estado Islámico, que fue creado por los estadounidenses. Ahora EEUU se está vengando", ha apuntado Jamenei.

"Este tipo ha tuiteado que ve a Irán como responsable de lo ocurrido en Bagdad y que responderán contra Irán. No puedes hacer nada", ha respondido Jamenei -también en Twitter- al presidente Trump. "Si fueras lógico, y no lo eres, verías que tus crímenes en Irak o Afganistán han hecho que estas naciones te odien".

That guy has tweeted that we see Iran responsible for the events in Baghdad & we will respond to Iran.

1st: You can’t do anything.

2nd: If you were logical —which you’re not— you’d see that your crimes in Iraq, Afghanistan… have made nations hate you. https://t.co/hMGOEDwHuY