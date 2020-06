Trump celebra los datos del paro mencionando a George Floyd: "Debe estar mirándonos desde allá arriba pensando que hoy es un gran día"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido este viernes a dar una rueda de prensa al Rose Garden de la Casa Blanca, reservado para anuncios importantes, para congratularse de los buenos datos de desempleo que ha registrado el país tras semanas de fuertes subidas.

En su mensaje, Trump también ha tenido palabras para George Floyd, el afroamericano al que la policía asfixió la semana pasada en Minneapolis. "Con suerte, George está mirándonos desde allí arriba ahora mismo y diciendo 'lo que está pasando es grandioso para nuestro país', es un gran día para él y para todos nosotros", ha afirmado Trump.

Trump imagining George Floyd’s reaction to the jobs numbers: “Hopefully George is looking down right now and saying this is a great thing that’s happening for our country. This is a great day for him, it’s a great day for everybody.” pic.twitter.com/YLBSkk9Wk7 — Adam Cancryn (@adamcancryn) June 5, 2020

El presidente ha explicado que es un "gran día para la igualdad" a pesar de que el desempleo entre los afroamericanos aumentó un 16.8% en el mes de marzo y hay protestas por todo el país reclamando el fin de la brutalidad policial y la discriminación racial. "Esto es mejor que una V, es un cohete", en referencia a la curva de recuperación del país.

"Sugiero a algunos de estos gobernadores que son demasiado orgullosos que hagan el trabajo. Acabaréis apareciendo mucho mejor. Llamad a la Guardia Nacional, llamádme a mí. Tenéis que dominar las calles, no podéis permitir que pase lo que está pasando. Se llama dominar las calles", ha afirmado el presidente poco antes de referirse a George Floyd.

Preguntado por cómo una mejor economía habría protegido a Floyd, Trump ha evitado responder y ha abandonado el atril sin atender a las preguntas de los periodistas.

Las reacciones no se han hecho esperar, minutos después de terminar su discurso, miembros del partido demócrata le han pedido que "pare", y la organización CAP Action, que promueve políticas progresistas en el país, ha calificado sus palabras de "despreciables".

El candidato demócrata y vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, también se ha referido a las palabras de Trump y ha dicho que "intentar poner palabras en boca de Floyd es francamente despreciable". También ha criticado que lo haya dicho el mismo día que el desempleo entre la población negra había aumentado, y especialmente entre los jóvenes afroamericanos.

JUST IN: Joe Biden on Pres. Trump's reference to George Floyd today: "George Floyd's last words, 'I can't breathe, I can't breathe,' have echoed all across this nation...For the president to try to put any other words in the mouth of George Floyd I frankly think is despicable." pic.twitter.com/oNZGuPdIn3 — ABC News (@ABC) June 5, 2020

"No tiene ni idea de lo que pasa en este país. Es hora de que salga de su propio búnker, mire a su alrededor y vea las consecuencias de sus acciones y palabras", ha dicho el candidato en referencia al desempleo en Estados Unidos. "Si no asume la responsabilidad de los millones y millones de empleos perdidos, no merece reconocimiento cuando una mínima parte de esos empleos regresan", ha remachado Biden.