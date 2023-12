Muere Wolfgang Schäuble, el duro exministro de Finanzas alemán defensor de la austeridad durante la crisis del euro

Wolfgang Schäuble, ministro del Interior con el canciller alemán Helmut Kohl y titular de Finanzas en la era de Angela Merkel, murió a últimas horas de la tarde del martes en su casa rodeado de su familia a los 81 años de edad, han informado este miércoles los medios locales.

Schäuble, nacido en 1942 en Friburgo, en el estado federado de Baden-Würrtemberg (sur), está considerado uno de los políticos más destacados de la Unión Cristianodemócrata (CDU), de la que comenzó a ser miembro en 1965, marcó durante décadas la política federal y fue el diputado más veterano del Bundestag, donde obtuvo su primer escaño en 1972.

Desde los años ochenta ocupó cargos en el gobierno federal, como el de jefe de la Cancillería y el de ministro de Asuntos Especiales, entre 1984 y 1989, y el de titular del Interior, entre 1989 y 1991, durante la era Kohl, función en la que negoció con la extinta República Democrática Alemana (RDA) el tratado de reunificación de Alemania.

Durante el gobierno de Merkel, volvió a desempeñarse como ministro del Interior entre 2005 y 2009 y ministro de Finanzas entre 2009 y 2017; en esta función se dio a conocer más allá de las fronteras de Alemania durante la crisis del euro.

Mano dura

Schäuble se convirtió en ministro de Finanzas de la canciller Angela Merkel en octubre de 2009, justo antes de que las revelaciones sobre el creciente déficit presupuestario de Grecia. Durante su época en este ministerio, Alemania generó críticas por su énfasis en la austeridad y una aparente falta de generosidad.

Desde los primeros días de la crisis de deuda europea, Schäuble presionó para alcanzar reglas más estrictas con el objetivo de mantener los déficits gubernamentales bajo control. Inicialmente, Berlín se resistió a rescatar a Grecia y otros países endeudados.

Alemania, el principal prestamista de la UE, insistió en condiciones duras, como recortes presupuestarios, a cambio de ayudar a los países en dificultades y los mantuvo bajo presión para que cumplieran. En 2012, Schäuble afirmó que los países europeos estaban “en el camino correcto: en la reducción de sus déficits, en la mejora de su productividad y, por tanto, de su competitividad”.

“Eso es lo decisivo, y no podemos ahorrarle esto a ningún país mediante supuesta generosidad o solidaridad”, afirmó. “Eso no es obstinación: es comprender que las mayorías democráticas sólo toman decisiones desagradables cuando no hay una alternativa más fácil”.

Cuando un gobierno griego de izquierda bajo el primer ministro Alexis Tsipras fue elegido en 2015 con la promesa de eliminar los dolorosos recortes de gastos y los aumentos de impuestos exigidos por los acreedores, Schäuble adoptó una línea dura. Más tarde ese año, sugirió que Grecia podría tomarse un “descanso” de cinco años del euro, pero coincidió con la insistencia de Merkel de que una “Grexit” estaba fuera de la mesa.

Entre 1991 y 2000, fue líder del grupo parlamentario del bloque conservador, formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara en el Bundestag y también fue líder de su partido entre 1998 y 2000.

Después de las elecciones generales de 2017 fue elegido presidente del Bundestag, el segundo cargo más alto de Estado, después del de presidente.

Schäuble se retiró de todos los órganos de gobierno tras la derrota del bloque conservador en las elecciones general de 2021 y pasó a ser simplemente diputado.

En los últimos tiempos, Schäuble se fue retirando de la escena pública para pasar más tiempo con su familia -deja cuatro hijos y cuatro nietos-, sobre todo después de que su esposa, Ingeborg, sufriera el pasado verano una grave caída en bicicleta.

En 1990 fue víctima de un atentado en un mitin electoral de la CDU de su distrito que hizo temer por su vida. Schäuble quedó paralítico y en silla de ruedas.

Con información de The Guardian.