La ONU calcula que al paso actual harán falta casi tres siglos para lograr la plena igualdad de género

Cerca de 300 años. Es el tiempo que Naciones Unidas calcula que, al ritmo de progreso actual, puede hacer falta para alcanzar una plena igualdad de género. Un nuevo informe presentado este miércoles por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) estima que, también al paso actual, no se podrá cumplir el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al que se comprometieron los líderes mundiales de cara a 2030: lograr la igualdad.

ONU mujeres explica que, a este ritmo, se puede tardar alrededor de 286 años cerrar la brecha existente en cuanto a protección legal y eliminar leyes discriminatorias, 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el trabajo, y al menos 40 para conseguir una representación igualitaria en parlamentos nacionales.

Si se quiere el matrimonio infantil sea historia para dentro de ocho años, el avance debería ser 17 veces más rápido del que se ha llevado a cabo durante la última década. Las niñas de los hogares rurales más empobrecidos ubicados en zonas afectadas por conflictos serán quienes más sufran, vaticina el organismo en un comunicado.

Regresiones “indiscutibles”

La agencia se muestra preocupada por el retroceso en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta tendencia. Aporta algunos datos: alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema —a un ritmo de 1,90 por día— para fines de 2022, en comparación con los 368 millones de hombres y niños. “Si continúan las tendencias actuales, para 2030, en África subsahariana, habrá más mujeres y niñas que hoy viviendo en la pobreza extrema”.

La invasión rusa de Ucrania, recuerda el organismo, “está empeorando aún más” la inseguridad alimentaria y el hambre, en particular entre las mujeres, niñas y niños, debido a los limitados suministros de trigo, fertilizantes, combustible, y el incremento de la inflación.

En este sentido, ONU mujeres recalca que los desafíos como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, las guerras, el cambio climático y los retrocesos en los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres exacerban aún más las disparidades de género.

“Los datos muestran regresiones indiscutibles en sus vidas —en cuanto a ingresos, seguridad, educación y salud— que han empeorado por las crisis mundiales. Cuanto más tardemos en revertir esta tendencia, más nos costará a todas y todos”, dice Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, que habla de que el mundo se encuentra en “un punto de inflexión” para los derechos de las mujeres y la igualdad a medida que se acerca a la mitad del camino hacia el 2030.

“Las sucesivas crisis mundiales están poniendo en peligro el logro de los ODS, y los grupos poblacionales más vulnerables del mundo se ven afectados de manera desproporcionada, en particular las mujeres y las niñas”, dice por su parte Maria-Francesca Spatolisano, subsecretaria general de la Coordinación de políticas y asuntos Interinstitucionales del DAES.

Si no se toman medidas “inmediatamente”, indican, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres, no protegen sus derechos en el matrimonio y la familia —por ejemplo, que niegan a las mujeres el derecho de transmitir su nacionalidad a su descendencia— y no garantizan los mismos derechos de poseer y controlar tierras “podrían seguir existiendo por muchas generaciones más”.

El informe recoge, entre otras cifras, que en 2020, por el cierre de colegios, se necesitaron 672.000 millones de horas adicionales de cuidado no remunerado de menores, de las cuales las mujeres habrán cargado con 512.000 millones –suponiendo que las diferencias de género en los trabajos de cuidado se mantuvieron igual que antes de la pandemia–.

Ese mismo año, a nivel mundial, las mujeres perdieron un estimado de 800.000 millones de dólares en ingresos a causa de la pandemia de COVID y se estima que su participación en el mercado laboral es menor en 2022 de lo que fue antes de la crisis sanitaria –50,8%, comparado con 51,8% en 2019–.

Otro dato destacado es que más de 1.200 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva –entre 15 y 49 años– viven en países y zonas con algún tipo de restricción en el acceso a abortos seguros. Además, en todo el mundo, más de una de cada 10 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años fue víctima de violencia sexual y/o física por parte de su pareja en el año anterior. El techo de cristal sigue “intacto”: cerca de una de cada tres directores o supervisores es una mujer.

La agencia hace hincapié en que lograr la educación universal de las niñas mejoraría significativamente las perspectivas y sostiene que “la cooperación, las colaboraciones y las inversiones en la agenda de la igualdad de género, incluso a través de una mayor financiación mundial y nacional, son esenciales para rectificar el rumbo” y que la igualdad de género esté en marcha.