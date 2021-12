Los padres del autor del tiroteo en un instituto de Michigan, imputados por homicidio involuntario

Los padres del adolescente de 15 años acusado del tiroteo en un instituto de secundaria en Oxford, Michigan, serán juzgados por el homicidio involuntario de los cuatro estudiantes que presuntamente fallecieron a manos de su hijo.

La fiscal ha detallado entre los principales motivos por los que ha decidido acusar a los padres del joven que compraron el arma de fuego delante del adolescente y no se aseguraron de guardarla bajo llave.

También se ha tenido en cuenta que la madre escribió mensajes en sus redes sociales donde afirmaba que su hijo estaba "probando su nuevo regalo de Navidad" y que los profesores del joven ya habían notificado a su progenitora, tanto por mensajes de voz como por correo electrónico, avisándole de que su hijo había estado buscando en clase información sobre municiones. La madre no solo no respondió a estas llamadas de atención por parte de los docentes, sino que intercambió mensajes con el adolescente en los que le quitaba peso al asunto: "No estoy enfadada contigo, tienes que aprender a que no te pillen", rezaba uno de los chats.

El día del suceso, cuando emergieron las noticias de que había un tiroteo activo en el instituto de secundaria de Oxford, la madre del adolescente envió un mensaje de texto a su hijo diciéndole "Ethan, no lo hagas" y fue su padre el que llamó a la Policía para advertir de que se trataba de su hijo y de que su arma había desaparecido.

Los padres podrían ser ser condenados por estos motivo a cuatro cargos de homicidio involuntario, uno por cada víctima mortal, de forma que de ser declarados culpables llegarían a pasar hasta 15 años en prisión cada uno.

Independientemente del resultado de los cargos de los que acusan a los padres, el menor será juzgado como adulto por presuntamente asesinar a dos chicos de 16 y 17 años y dos chicas de 14 y 17 años, además de herir a otras siete personas. El adolescente está acusado de un cargo de terrorismo, cuatro de asesinato en primer grado, siete de asalto con intento de asesinato y doce por posesión de un arma de fuego y, aunque se ha declarado inocente, se enfrenta a la cadena perpetua.