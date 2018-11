La Casa Blanca retira la acreditación al periodista de la CNN que discutió con Trump en una rueda de prensa

La Casa Blanca ha retirado la credencial permanente al periodista de la CNN Jim Acosta, una acreditación que permite a un selecto grupo de periodistas cubrir el día a día de la Administración Trump.

El incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta había ocurrido horas antes durante una rueda de prensa en la que Trump valoró los resultados de las elecciones de medio mandato.

El periodista de la CNN se enzarzó en un tenso tira y afloja con Trump, que se molestó por una pregunta sobre inmigración. Al principio el tono del líder norteamericano fue sosegado: "Honestamente deberíais dejarme gobernar el país".

Cuando una becaria de la Casa Blanca intentaba quitarle el micrófono al periodista, el presidente Trump estalló: "Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos [...] Eres un maleducado, una persona terrible", dijo Trump mientras Acosta continuaba forcejeando por el micrófono con la joven de la Casa Blanca.

Cuando otro colega de profesión de la cadena de televisión NBC intentó defender al propio Acosta, el presidente le interrumpió diciendo: "Tampoco soy muy fan tuyo, si te soy sincero".

"Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrada hasta nuevo aviso", ha informado en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

As a result of today’s incident, the White House is suspending the hard pass of the reporter involved until further notice.

La Casa Blanca se ha referido a este hecho en particular para justificar la suspensión de la credencial. "Trump cree en la libertad de prensa y espera preguntas difíciles sobre él y su Gobierno. Sin embargo, nunca toleraremos que un periodista ponga sus manos sobre una joven que solo está tratando de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca. Este comportamiento es inaceptable", ha explicado Sanders en el comunicado.

Ante este comunicado difundido en Twitter, el periodista de la CNN se ha defendido diciendo: "Esto es una mentira". Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos reclamó a Acosta su acreditación a su salida del edificio presidencial, según un vídeo del momento compartido por el periodista en Twitter.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R