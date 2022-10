Hu Jintao discutió sobre un documento oficial antes de ser expulsado del congreso comunista

El ex líder chino Hu Jintao discutió sobre documentos oficiales poco antes de ser escoltado fuera del recinto en una reunión clave del Partido Comunista en Pekín, según muestran nuevas imágenes.

La aparentemente reacia salida de Hu del escenario del 20º congreso del Partido Comunista Chino fue un momento poco habitual de dramatismo no programado en lo que, por lo demás, fue una semana de teatro político cuidadosamente preparado.

Las nuevas imágenes, grabadas por Channel News Asia, pero que fueron emitidas solo dos días después del incidente, captan aproximadamente un minuto de discretas maniobras de alto nivel antes de que un funcionario llegue para escoltar a Hu, de 79 años y quien dejó la dirección del partido hace diez años.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó de que la inesperada salida de Hu se debía a su mala salud, pero no dio más detalles. Sin embargo, esa línea semioficial no ha servido para acallar las especulaciones de que lo que parece una destitución forzada -en las imágenes Hu parecía confundido y no quería dejar su asiento- es algún tipo de juego de poder político de su sucesor Xi Jinping, el actual presidente de China.

El incidente no se difundió en China, y, de hecho, el nombre de Hu ha sido borrado de Internet, a través del gran cortafuegos del país que limita la información en la red. El nombre del hijo de Hu, Hu Haifeng, también ha sido bloqueado por los censores chinos, lo que ha provocado un debate sobre si hay una disputa de alto nivel sobre su posición dentro del Partido Comunista.

Los papeles de la discordia

Las imágenes comienzan con la persona junto a Hu en el podio del Gran Salón del Pueblo, Li Zhanshu, que coge un documento de la mano de Hu y lo coloca de nuevo bajo una carpeta roja, igual a las que tienen todos los altos dirigentes mientras habla con Hu.

Al principio, deja los papeles delante del ex líder, que parece confundido. Luego, aparentemente preocupado por que Hu intente sacar el documento de nuevo, Li arrastra la pila de papeles hacia sí mismo y mantiene la mano sobre ellos.

Xi mira hacia un lado del escenario, aparentemente pidiendo ayuda. Un ayudante de alto nivel se acerca, habla con él brevemente y luego se aleja.

Li sigue hablando con Hu, mientras Xi mira fijamente hacia delante sin hacer ningún gesto. Entonces llega el joven ayudante que pronto sacará a Hu de su asiento y lo acompañará fuera del escenario. Habla brevemente con Hu y Li, y luego va a hablar con Xi un poco más.

En este punto, las imágenes han coincidido con las difundidas anteriormente por otros medios. El ayudante coge a Hu por debajo de los brazos para ayudarle a levantarse de su asiento.

Cuando Hu se marcha, trata de recoger las notas de Xi Jinping que están entre ellos sobre la mesa. Pero, Xi alarga la mano para sujetar los papeles.

Refuerzo de Xi

Sea cual sea el motivo, su salida pública -después de que los periodistas pudieran entrar a filmar la sesión de la mañana- fue humillante y tuvo un peso simbólico. El otro ex líder chino vivo, Jiang Zemin, tiene ahora 96 años y no ha aparecido en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino.

Xi ha aprovechado la reunión de una semana para consolidar su posición en el Partido Comunista, reforzar su culto a la personalidad y eliminar a sus rivales. Una vez que Hu fue escoltado a la salida, Xi fue la figura dominante en el escenario, como lo es ahora en la política china.

Traducción de Celia Broncano.