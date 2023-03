El partido populista rural, gran vencedor de las elecciones provinciales en Países Bajos

El gran vencedor de las elecciones provinciales en Países Bajos ha sido el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, por sus siglas en neerlandés), un partido populista de creación reciente que surgió de la indignación del mundo rural por la política medioambiental del Gobierno.

Países Bajos pide disculpas por 250 años de esclavitud: “Fue un crimen de lesa humanidad”

Más

El éxito del BBB en la votación del miércoles, que determinará la composición del Senado, representa un duro golpe para la coalición cuatripartita del actual primer ministro Mark Rutte. Una votación que pone en cuestión la capacidad del Gobierno para aprobar leyes clave, entre las que figuran las medidas para reducir drásticamente las emisiones de nitrógeno.

“En Países Bajos se ha demostrado claramente que estamos hartos de estas políticas”, dijo a la cadena pública de radio y televisión NOS Caroline van der Plas, ex periodista especializada en temas de agricultura y fundadora del BBB. “Esto no es solo por lo del nitrógeno, es por los ciudadanos a los que no se les ve, no se les escucha y no se les toma en serio”, añadió.

Van der Plas, que fundó el partido hace cuatro años, afirmó que la formación está “dispuesta a hablar con todo el mundo” y que el movimiento no puede “seguir siendo ignorado por más tiempo”. “El tren de La Haya sigue rodando, vamos a detenerlo”, dijo.

Con casi el 90% de los votos escrutados, el BBB se ha asegurado un porcentaje de voto del 19%. Según las estimaciones, ese porcentaje será suficiente para obtener 15 de los 75 escaños que tiene el Senado cuando los miembros de las asambleas provinciales elijan a finales de mayo a sus nuevos representantes en la Cámara Alta.

Un mandato complicado para Rutte

El nuevo partido BBB se convertirá así en el principal bloque de la Cámara Alta. Se prevé que los partidos Laborista (PvdA, por sus siglas en neerlandés) e Izquierda Verde (Groenlinks) saquen otros 15 senadores entre los dos. El pronóstico para los partidos que forman la coalición de Rutte es pasar de un total de 32 escaños a 24.

Rutte, que gobierna Países Bajos desde 2010, felicitó a Van der Plas, pero dijo este jueves que el resultado no representa una amenaza para el Gobierno. “Creo que el gabinete puede permanecer estable en los próximos años porque tenemos partidos que quieren asumir responsabilidades”, dijo.

Sin embargo, es un resultado que, como mínimo, va a complicar gravemente lo que le queda de mandato. En principio, el líder conservador Rutte podría recurrir a la alianza PvdA/Izquierda Verde para conseguir en el Senado una mayoría con la que aprobar leyes nuevas. En la práctica, los dos partidos ya han dicho que bloquearán todo el programa climático de la coalición de Gobierno a menos que aumente su ambición y velocidad. Por ejemplo, quieren terminar con las subvenciones a la industria basada en combustibles fósiles y que todas las centrales eléctricas de carbón estén cerradas en dos años.

La cuestión medioambiental

Es probable que la tarea de Rutte sea aún más complicada en las 12 asambleas provinciales, que son las encargadas de poner en marcha los planes medioambientales del Gobierno. En 5 de esas 12 asambleas el BBB ha sido la primera fuerza. En algunos casos, con porcentajes de voto superiores al 30%.

Para reducir a la mitad a las emisiones de nitrógeno de aquí a 2030, el Gobierno neerlandés se ha propuesto comprar tierras a los agricultores y reducir el número de cabezas de ganado hasta en un tercio. Los niveles de nitrógeno en el suelo y el agua de Países Bajos, segundo exportador agrícola mundial, superan los máximos fijados por la UE.

A pesar de la grave crisis de vivienda, también se han paralizado varios proyectos de construcción por el mismo problema, con los tribunales fallando a favor de grupos ecologistas que piden al Gobierno reducir las emisiones y conservar la naturaleza antes que conceder nuevos permisos de construcción. El BBB, que se ha ganado el apoyo de partidos populistas y de extrema derecha en todo el mundo, sostiene que se está exagerando el problema y que se está poniendo en riesgo el sustento de los agricultores por la transición ecológica.

Las elecciones también son una demostración de lo variable que puede ser la suerte de los partidos populistas. El ultraderechista Foro para la Democracia (FvD, por sus siglas en neerlandés), liderado por Thierry Baudet, había obtenido casi el 15% de los votos en las elecciones provinciales de 2019. Sin embargo, su porcentaje de voto se ha desplomado esta semana hasta el 3%.

Traducción de Francisco de Zárate