Ciudadanos anuncia una ordenanza en Madrid para blindar las políticas de igualdad y el PP se desmarca

Las decisiones en políticas en materia de igualdad abren tensiones en el bipartito del Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos ha anunciado, coincidiendo con el 8M, que se blindarán algunas medidas para "afianzarlas" en una ordenanza, como los espacios de igualdad que Vox ha pedido cerrar en diversos plenos de distrito. Introducir las medidas en una ordenanza supone que, en el futuro, no se podrán cambiar por decreto del Gobierno sino solo con el apoyo mayoritario del Pleno.

La iniciativa ha sido comunicada por el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ante la sorpresa de los concejales del PP del Gobierno y del propio alcalde. Fuentes del PP aseguran que no conocían este anuncio y avanzan que "habrá qué ver en qué términos se redacta la ordenanza". "La ordenanza no está en el pacto de Gobierno", dicen fuentes cercanas al alcalde de Madrid que no ven factible hoy por hoy su aprobación porque no hay consenso.

La ordenanza sí estaba recogida en el Plan Normativo Municipal de 2020, donde se reflejan las ordenanzas que propone cada área de Gobierno. La dirigida por Aniorte incluyó esta en la planificación. "Lo que está en una ordenanza es más difícil de cambiar, sirven para afianzar las políticas", asegura un portavoz del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Ciudadanos trata de marcar perfil en este campo mientras el PP hace equilibrios para gestionar la relación con su socio mientras intenta mantener calmado a Vox, de quien depende para sacar adelante cualquier iniciativa y con quien tiene firmado un acuerdo de investidura. El equipo de Martínez-Almeida respiraba aliviado después del acto del 8M al constatar que la intervención de la concejala de Vox, Aránzazu Cabello, había sido contenida y sin estridencias.

El pasado 25N, el partido de extrema derecha boicoteó el acto institucional organizado por el Consistorio. El portavoz, Javier Ortega Smith tomó la palabra para cargar contra la violencia que ejercen las mujeres en el Día por la Erradicación de la Violencia de Género y provocó la salida de una parte de las feministas de la sala y también la reprimenda a gritos de una víctima. Ortega Smith fue reprobado por esta actitud con el apoyo de todos los grupos excepto el PP. Incluido Ciudadanos.

"El paso definitivo es que Madrid tenga una ordenanza pionera. Como referente, tiene que tener una ordenanza integral que incluya la violencia de género y las políticas de igualdad", ha afirmado el delegado en su intervención en el acto este viernes. Aniorte ha insistido en que habrá "consenso", pese a la manifestada oposición de Vox a las políticas contra la violencia machista y a los espacios de igualdad.

La anterior corporación municipal ya inició los trámites para elaborar una ordenanza que blindara las políticas contra la violencia de género en los últimos meses de mandato. Eso nunca se concluyó. Ahora, el Gobierno dividido afronta continuar y ampliar esa iniciativa. Aunque, con la reacción del PP, queda en el aire que finalmente se pueda hacer realidad.