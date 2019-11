El Gobierno de Ayuso solicitó a la URJC un crédito de 185 millones y pedirá más dinero a otras entidades públicas

La Universidad Rey Juan Carlos prevé conceder a la Comunidad de Madrid una "póliza de crédito" de hasta 185 millones de euros, como "un instrumento muy útil para solventar problemas jurídicos a corto plazo", según desvela este viernes Público. El contrato a corto plazo se vota en el Consejo de la URJC este viernes, según confirman desde la universidad a eldiario.es. La Consejería de Hacienda asegura que la URJC no es la única entidad pública a la que se le ha solicitado dinero.

Desde la URJC aseguran que la "Consejería de Hacienda solicitó esta póliza" para poder disponer de 185 millones de remanente que tiene la universidad. Sería con dos condiciones. Una, que se solicitara con unos días de antelación. Dos, que la universidad puede pedir a la Comunidad de Madrid ese dinero de vuelta en cuanto lo necesite.

Fuentes oficiales de la URJC explican que ellos ganan porque así no pagan "intereses negativos" bancarios ni gastos y que la idea es financiarse dentro de la propia administración para que ambas partes ahorren costes. En este caso, la comunidad se ahorraría los intereses que le cobraría el banco, ya que este préstamo se hace a condición inmejorable: 0% de interés, según el contrato desvelado por el citado medio.

"Lo primero que hay que señalar es que no se trata de un préstamo, sino de una póliza de crédito, fruto de un acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid y la URJC con el objetivo de ahorrar dinero a los contribuyentes", defienden fuentes de la Consejería de Hacienda que dirige el popular Javier Fernández-Lasquetty. "Para ello, la Comunidad de Madrid va a gestionar este excedente de 185 millones de la universidad para evitar que comience a paga tipos negativos al tenerlo depositado en entidades financieras que ya le han informado de esta situación", añaden.

La Consejería de Hacienda confirma que la URJC no es la única entidad pública a la que se ha solicitado dinero. El área que tiene al frente a Lasquetty asegura que se trata de un plan "abierto al resto de entes públicos", que quieran beneficiarse de los convenios que la Comunidad de Madrid "tiene con entidades bancarias para no pagar ningún tipo de tipo negativo por tener ahí el dinero". De momento, el Gobierno regional no aclara qué otras empresas han podido prestarle dinero.

En Hacienda defienden que el dinero no se utilizará para financiarse, a pesar de que el informe jurídico desvelado por Público asegura que la póliza de crédito servirá como "un instrumento para solventar problemas de liquidez a corto plazo".

El Gobierno de PP y Ciudadanos decidió en septiembre prorrogar los presupuestos de 2019 el próximo año y no se pone fecha para elaborar los nuevos. A pesar de que desde Hacienda insistan en que no tienen "un problema de liquidez", fuentes del Ejecutivo autonómico confirman a eldiario.es que existe preocupación por las cuentas: por un lado por el dinero que no se ha podido percibir por el bloqueo político y por otro porque los ingresos por impuestos están siendo menores que lo que habían previsto por la caída de la venta de la vivienda.

La región que ha sido durante 17 años el laboratorio de las políticas neoliberales del ala más dura del PP tiene hoy el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insular, del 9%. La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno regional al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual.

A esto se añade que la Comunidad de Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar impuestos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados. Si el primero ya se bonificaba al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges, en 2018 se introdujo un 15% para transmisiones entre hermanos; y un 10% entre tíos y sobrinos. Las transferencias de Patrimonio están directamente libres de impuestos.