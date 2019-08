Díaz Ayuso acusa a Errejón de ser "el personaje más traidor de la política española"

Isabel Díaz Ayuso está siendo la gran protagonista de la sesión de investidura. No solo porque es la candidata sino porque está marcando el debate con respuestas individuales a cada grupo, algo que no estaba previsto.

La líder del PP ha dirigido duras réplicas contra Isabel Serra e Inigo Errejón, a este último le ha acusado de "tener las manos manchadas de dictadura", mientras se ha mostrado más conciliadora con Vox, aunque también se ha afanado por mostrar las diferencias y los límites a la extrema derecha, a la que necesita para ser investida este miércoles.

"Las feministas de Unidas Podemos son los políticos más machistas". A Unidas Podemos le ha hecho una dura réplica, la primera, después de ser calificada por la portavoz, Isabel Serra, como "la hija de Esperanza Aguirre que se crió en la corrupción". La candidata ha denunciado una "campaña machista y deleznable" contra ella que atribuye a la izquierda y ha retratado a las "feministas de Unidas Podemos y las confluencias" como "los políticos más machistas" que ha conocido. "También lo han dicho dirigentes de su propio partido en esta cámara", ha dicho.

"La izquierda no suena a nada nuevo, siempre viene con los mismos mantras y está resentida y dolida porque no va a gobernar en la Comunidad de Madrid", ha considerado la candidata popular. "Me hablan de feminismo aquellas mujeres que han permitido esa campaña machista y repugnante que no me hacen solo a mí, también a las periodistas que no son de su cuerda", ha denunciado.

Sobre las acusaciones de corrupción, Ayuso también ha optado por atacar a la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra: "Aquí no hay ninguna imputada, sí por parte de Podemos que está imputada por desórdenes públicos, y esa es la persona que viene a darme lecciones de qué", se ha preguntado.

Y las alusiones a su relación con Esperanza Aguirre, Díaz Ayuso ha espetado a la bancada morada que "hace dos legislaturas que no está en la Comunidad". Y a renglón seguido, ha desglosado los logros de la expresidenta: "Ha bajado impuestos, ha transformado los transportes y ha llevado el bilingüismo a los colegios. Todo lo que sea transformar les irrita profundamente. Su modelo de pobreza, de división es lo que ustedes quisieran para una comunidad que huye de la izquierda".

También ha hecho una defensa cerrada del líder de Vox, Santiago Abascal (excompañero del PP), y a la formación de extrema derecha. "A lo mejor Santiago Abascal viene a la Comunidad de Madrid después de haber estar sufriendo el acoso totalitario del entorno de la ETA, que se lleva con Bildu y a la vez con muchos de ustedes de muchos ayuntamientos. Y los ultras somos otros", ha afirmado Díaz Ayuso, que ha acusado a la oposición de "intentar arrinconar" a Vox.

Conciliación y distancias con Vox. En su respuesta a Vox, la candidata del PP ha mostrado su lado más conciliador, toda vez que necesita sus votos, pero ha querido desmarcarse de algunas banderas ideológicas que enarbolan los de Abascal. Díaz Ayuso ha enumerado algunas "diferencias": el rechazo de Vox al estado autonómico, al aumento de consejerías y su postura contra los talleres de diversidad afectivo-sexual en los colegios. "No es disparatado que se incrementen las consejerías", ha justificado. El acuerdo con Ciudadanos incluye la creación de cuatro nuevas.

La candidata del PP ha puesto también límites al discurso de Vox contra las personas LGTBI. Defiendo que [en los colegios] se hable de diversidad, que se explique que la orrinetación sexual de una persona no puede ser nunca algo estigmatizado. También hay que llevar estos valores a los colegios, ante la libertad de los padres para elegir".

Ayuso se ha mostrado convencida de que PP y Vox podrán "entenderse" en esta legislatura. También en cuanto a la atención a los llamados menores no acompañados, "un fenómeno en toda Europa que pone en peligro muchas veces al menor y que está causando una sensación de inseguridad en parte de la población". A juicio de la candidata popular se necesita "la colaboración del Gobierno y más recursos" para poner en valor la integración: "tenemos que darles recursos para que estén en las mejores manos para que tengan herramientas para salir adelante".

"Usted tiene las manos manchadas de dictadura", le ha dicho a Errejón. "Me habla el personaje más traidor de la política española, que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias a quien le dijo: aquí te quedas", le ha espetado la próxima presidenta al líder de Más Madrid, Ínigo Errejón.

Díaz Ayuso también le ha reprochado su pasado como contertulio televisivo junto a Pablo Iglesias: "Saben que televisión, propaganda y política van de la mano y espetaban todo tipo de ataques a las fuerzas y cuerpos del Estado, atacando a las instituciones, a los partidos, eso sí, a las españolas, no a la venezolanas", le ha dicho. "Tienen las manos manchadas de dictadura y de eso se compone su trayectoria política", ha concluido.

"Si alguna vez tuviera el honor pondría todo el esfuerzo para no rebajar así el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones", le ha contestado después el líder de Más Madrid.

En sus réplicas, Díaz Ayuso ha defendido su "concepto" de "feminismo" ante las críticas de la oposición. "Yo quiero combatir cualquier tipo de discriminación. Y el machismo que sufrimos las mujeres. Pero qué pasa, ¿que los hombres no sufren?", se ha preguntado la candidata, que considera que las mujeres no nacen "víctimas por el hecho de ser mujeres" ni el "hombre nace violento".

Venezuela también ha surgido en la intervención de Ayuso para criticar a la izquierda "radical" que, ha dicho, "necesita de la pobreza para vivir de esas miserias" y del "victimismo" de las mujeres. "Ustedes nacieron de la dictadura venezolana, de la facultad, de vivir de lo público en la facultad y de seguir auspiciando ese tipo de dictadura", ha asegurado.

A Errejón le ha acusado personalmente de ser "cómplice y compañero constante de esas dictaduras que han asolado hispanoamérica". La candidata popular también le ha recordado al líder de Más Madrid "el capítulo de la beca black". Según ella, el portavoz "no puede volver a la universidad de Málaga porque le abrirían expediente".