Íñigo Errejón denuncia que Ayuso "pelea para ganar una prórroga de cuatro años y frenar la acción de la justicia"

"Ustedes pelean para ganar una prórroga de cuatro años y frenar la acción de la justicia". Con estas palabras se ha dirigido este miércoles el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, hacia la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que hoy mismo se convertirá en la presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo alusión a los casos de corrupción que salpican a la aspirante popular. "Dedique el 99% a hablar de los males de la izquierda y aunque sea un 1% solo de que esta vez los madrileños tienen un presidente del que se pueden fiar", ha considerado.

Por eso Errejón ha advertido de que "la descomposición del PP es un problema suyo, pero el de la descomposición de la de la Comunidad es de todos los demócratas". Con la investidura de Ayuso con el apoyo de Ciudadanos y Vox se consuma, en su opinión, "una investidura con un pacto vergonzante".

"Han tardado 80 días en llegar a este pacto porque en el fondo les daba un poco de rubor. Por eso investidura en este clima enrarecido", ha considerado el líder de Más Madrid. Errejón ha recordado que "el PP no solo perdió las elecciones" sino que consigue el Gobierno "porque Ciudadanos, una fuerza que se dice regeneradora, y Vox, que se considera políticamente incorrecta, van a regalar cuatro años más al PP después de un cuarto de siglo".

La elección de Ayuso, ha añadido Errejón, nace "sometida al chantaje", cuando Rocío Monasterio, "la portavoz de la penúltima fuerza" de la Asamblea, "ejerce de portavoz del próximo Gobierno y le pone deberes". También existe, a su juicio, un clima "crispado" porque Ayuso no ha contestado a las preguntas de la oposición sobre los casos de corrupción que afectan al PP de Madrid.

"Ha quemado casi todas las etapas"

"Los madrileños tienen derecho a decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid está libre de dudas", ha considerado Errejón, que ha equiparado la campaña de acoso que dice sufrir Ayuso con las denunciadas en el pasado por Cifuentes, Aguirre y González, antes de tener que dimitir por verse implicados en casos de corrupción. "Usted todavía no es presidenta y ha quemado casi todas las etapas".

El portavoz de Más Madrid ha recordado que la petición de explicaciones "no tiene nada que ver con una cuestión personal, ni con que sea mujer". "Tiene que ver con que debe explicar por qué le han dado un crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve". Errejón también ha ironizado preguntándose "si la rebaja fiscal la empezó" la candidata del PP "cuando decidió no pagar el IBI durante cinco años.

Errejón ha cargado contra el proyecto del Gobierno de acometer la "mayor rebaja fiscal de la historia". "Si reducen los impuestos, o bien reducen los servicios públicos o lo esconden debajo de la alfombra de la deuda, que es un impuesto a las generaciones que vienen". A su juicio, “no se trata de subir o bajar los impuestos sino a quién”. “Hay que dejar de perdonar la deuda a los privilegiados”, ha denunciado.

El líder de Más Madrid ha reivindicado el término “violencia machista” después de la omisión de Isabel Díaz Ayuso al hablar de políticas de igualdad este martes. “No tenemos que tener miedo de decirlo, aunque sus socios de Vox no les guste: se llama violencia machista”. “¿Alguno de nosotros hemos vuelto a casa con los dedos entre las llaves o hemos escrito en el grupo de whatsapp: “tranquilos, chicos, hemos llegado”, ha preguntado al hemiciclo.

Críticas a Ciudadanos y Vox

Al portavoz de Ciudadanos y próximo vicepresidente madrileño, Errejón le ha dicho, haciendo alusión a su acuerdo con PP y Vox: "Usted está cometiendo un error que le va a perseguir". "Nosotros ofrecimos todo lo que estaba en nuestra mano y usted lo rechazó", ha lamentado. A Ciudadanos le ha acusado no solo de "mantener la corrupción sistémica del PP" sino abrir también "la puerta a Vox".

A la formación de extrema derecha le ha retratado como estandarte del "patriotismo de la miseria moral". "Ceden a la trampa de la culpabilización de los débiles, de enfrentar a los penúltimos con los últimos", les ha espetado.

Durante su turno de réplica y después de que Ayuso le haya contestado únicamente acusándole de "tener las manos manchadas de dictadura" y haciendo alusiones a Venezuela, Errejón ha pedido a la próxima presidenta madrileña "no rebajar ni el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones".

"Cuando uno se presenta a presidir la Comunidad de Madrid, con las inmensas posibilidades que tiene, con el inmenso orgullo que supone, me parece un poco desperdicio. Le agradezco la atención a mi persona. Pero no me presento yo a presidente de la Comunidad de Madrid. Se presenta usted, y no puede enfadarse porque la oposición se oponga", ha incidido.

"Pronuncie 2.000 veces Venezuela y dedique un minutito para decir que usted no va a repetir las andadas de sus antecesores políticos", ha concluido Errejón.