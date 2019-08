Nueva prórroga para La Ingobernable: paralizada la primera orden de desalojo de Almeida

"Un Madrid Ingobernable". Con este lema ha recibido el centro social La Ingobernable a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que han acudido a comunicar la orden de desalojo programada para este miércoles. Junto a esta pancarta, más de un centenar de personas se han acercado a la explanada situada frente a este inmueble de propiedad municipal, para defender este espacio.

Finalmente, según ha explicado un portavoz de la asamblea de este centro, la orden no se ha ejecutado. "Los técnicos del Ayuntamiento han venido hace un rato a comprobar cuál es la situación del espacio", informaba este activista de La Ingobernable, que ha asegurado que las trabajadoras del Consistorio ni se han podido acercar a la puerta del inmueble por "la cantidad de gente que hay en la plaza y en la puerta". "Podemos decir que el intento de desalojo que se ha producido hoy se ha parado", ha apuntado, ante los aplausos y vítores del centenar de personas que se han acercado.

Varias decenas de activistas han pasado aquí la noche por si se ejecutaba el desahucio previsto para este 28 de agosto. Una de ellas, Alejandra, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid explica que se ha acercado hasta la calle Gobernador, donde se encuentra ubicado el inmueble, a escasos metros de la estación de Atocha y en una bocacalle del Paseo del Prado, por el temor de que acordonasen la zona de madrugada.

"Hemos dormido aquí entre 30 y 50 personas. Creo que si la Policía no ha desplegado un dispositivo, ya no creo que pase nada. Vendrán a notificar que se tienen que ir", explicaba a primera hora de la mañana. Según ha relatado, la noche ha sido tranquila: "Alrededor de las dos de la madrugada han venido unos agentes para que desalojásemos la plaza. Al final nos hemos quedado".

La mañana ha transcurrido tranquilamente . A las 9 han organizado una chocolatada. Esta convocatoria ha servido para ir aglutinando a activistas y calentar los ánimos, ya que como había un fuerte dispositivo policial desplegado en la zona, lo cánticos solo de han producido cuando un reducido grupo de funcionarias municipales se han acercado a uno de los laterales del edificio escoltadas por agentes municipales.

"Ingobernable, indesalojable"; "un desalojo, otra ocupación" y "que no, que no, que no tenemos miedo", son algunos de los lemas que se han coreado, mientras esperaban la actuación municipal. Este martes, el Ayuntamiento ya avanzó que no tenían previsto que se ejecutase el desalojo, a pesar de que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) programaba para el 28 de agosto esta actuación. Fuentes municipales aseguraban que el trámite que se ha producido hoy es el paso previo a "la vía judicial".

Fachada de La Ingobernable L.G.

No es la primera vez que desde este centro hacen frente a una resolución desalojo, durante el Gobierno de Manuela Carmena ya consiguieron superar estas órdenes. En esta ocasión, por primera vez se ha producido durante el mandato de PP y Ciudadanos, liderado por José Luis Martínez-Almeida. Junto a Vox, estos partidos han sido muy críticos con los centros sociales que desarrollan su actividad en espacios ocupados.

Uno de los concejales de la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento, Pedro Fernández, se ha acercado al Paseo del Prado para apoyar "la entrega de la notificación de desalojo de La Ingobernable". "En nuestra ciudad no queremos que haya ingobernables sino legalidad, convivencia y respeto", han apuntado desde la cuenta de Twitter de Vox.

La concentración desplegada en la zona desde la noche del martes ha finalizado con una rueda de prensa, realizada en plena calle, en la que han asegurado que en septiembre retomarán sus actividades y han invitado a la sociedad madrileña a acercarse esta tarde al espacio para celebrar "que es indesalojable".