Ayuso se niega ahora a declarar en la comisión que investigará el supuesto espionaje que ella denunció

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a prestar declaración a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje que habría sufrido por parte del PP a través de personas que trabajaban para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Así lo ha confirmado este miércoles el consejero y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa en la que ha defendido que “no tiene sentido” que Ayuso comparezca porque al ser la “espiada” la información de la que dispone es solo “de segunda mano”.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid acordaba este lunes los nombres de los seis primeros dirigentes políticos y cargos públicos que serán citados a declarar el próximo lunes, 28 de marzo. Para ese día estaban citados a la propia Díaz Ayuso; el aún presidente del PP, Pablo Casado; el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños; los exministros de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá, y al Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano. Ossorio ha descartado este miércoles que Ayuso vaya a acudir a la cita.

La presidenta madrileña ha dado hasta ahora toda la veracidad a las informaciones que aseguran que fue víctima de un espionaje, sin embargo, declina ahora acudir a la comisión de investigación por tener conocimiento directo de la información, según su consejero. Además, cabe recordar que la dirigente regional pidió el cese de todas aquellas personas del PP que hubieran participado en esta operación, de la que ahora se intenta desvincular argumentando falta de información. Este martes, en una entrevista en Telecinco volvió a insistir en que fue espiada.

“No tiene sentido que en una comisión de investigación se llame a personas que no tienen nada que aportar en relación a esa comisión de investigación porque la sensación que das es que estás llamándoles ahí para que te hagan un paseíllo y para digamos, de alguna manera, atacarles”, ha defendido Ossorio. “La presidenta era la persona a la que se quería espiar, por tanto, una comisión de investigación sobre qué actuaciones hubo en un determinado ayuntamiento para espiar a una persona, el que vaya la persona espiada sinceramente yo creo que no tiene ningún interés”, ha insistido.

El portavoz del Gobierno ha asegurado que la información que Ayuso pueda tener de ese asunto “en ningún caso es de primera mano”. “Será de segunda mano, entonces para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, ha indicado. “Por tanto, la posición es que la presidenta no acudirá a esa comisión que como saben no es obligatoria”.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido este miércoles en que la presidenta de la Comunidad “desde luego que tiene que comparecer” en la comisión de investigación y si no el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “habrá faltado a su palabra”. El regidor defendió este martes que Ayuso no debería acudir a la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje con fondos públicos a su persona pues “no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser la afectada”.