Ayuso propondrá a Sánchez que los empresarios catalanes financien con sus impuestos "el camino a la independencia"

Isabel Díaz Ayuso propone que los empresarios catalanes financien "el camino a la independencia" de Catalunya. Así lo ha asegurado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que será su propuesta principal a Pedro Sánchez el próximo 9 de julio cuando se reúne con el presidente del Gobierno en un encuentro bilateral en Moncloa. "Esa va a ser una de mis prioridades, Madrid no está para pagar esta fiesta", ha defendido.

"El próximo 9 de julio le voy a llevar una propuesta a Pedro Sánchez. Dado que los empresarios catalanes, la mayoría por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero", ha asegurado Ayuso a la entrada en el Hospital Zendal donde ha ido a inaugurar unas jornadas internacionales sobre Covid-19. Con esta afirmación, la presidenta madrileña ha abogado la autonomía fiscal para Catalunya y se ha declarado a favor de la independencia si es financiada por los catalanes.

Ayuso considera que si los catalanes, y en concreto los empresarios que se han manifestado a favor, financien una independencia de la que, a priori, estaría en contra. La presidenta madrileña quiere que sean los catalanes y no los empresarios, los autónomos y los contribuyentes madrileños los que se hagan con . "Esa va a ser una de mis prioridades. Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid para esto. Voy a defender los intereses de Madrid", ha subrayado.

Ayuso critica así las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por haber asegurado en una entrevista que, si los indultos a los independentistas catalanes servían para normalizar la situación, "bienvenidos" fueran.

Contraria a los indultos

Antes de que Díaz Ayuso se mostrara partidaria a la independencia si esta es sufragada con los impuestos y el dinero de los empresarios catalanes, la presidenta madrileña había convocado a la prensa para leer una "declaración institucional" por lo que considera una "humillación" y un "atropello" a los españoles tras la salida de prisión de los presos independentistas. Durante casi cinco minutos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha leído su "condena" a los indultos: "Hoy se humilla a los españoles y España entera está indignada", ha sentenciado sin admitir preguntas tras convocar a la prensa.

“El fin último de este episodio es permitir un referéndum independentista”, ha asegurado Ayuso tras calificar los indultos de "fraude de ley". "Este indulto colectivo, a duras penas camuflado mediante una serie de indultos individuales, que lo convierten en un auténtico fraude de ley, no solo contraviene el criterio del Tribunal Supremo, máxima instancia de nuestro Estado de Derecho, sino que también es un atentado contra los principios invocados en el Preámbulo de nuestra Carta Magna: la justicia, la libertad y la seguridad jurídica", ha defendido la presidenta regional pese a que es una prerrogativa del Gobierno concederlos.