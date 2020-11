La Comunidad de Madrid registra un reinfectado por Covid-19: un colaborador de Ayuso que pasó la enfermedad en marzo y que ha vuelto a dar positivo

La Comunidad de Madrid ha registrado un caso de reinfección por coronavirus en la región. Se trata de un colaborador cercano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que pasó la enfermedad en marzo y que ha vuelto a dar positivo por coronavirus, como ha adelantado la Cadena Ser y confirmado elDiario.es.

Fue este positivo por el que la dirigente del PP anuló este lunes su asistencia a la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena y guardó durante un día cuarentena. La presidenta madrileña ya había pasado la enfermedad en marzo, motivo por el que estuvo 26 días aislada en dos apartamentos de lujo propiedad del empresario Kike Sarasola a coste muy reducido. Mañana miércoles retomará su actividad después de informar de que ha dado negativo en COVID-19 y de confirmar que mantiene "los anticuerpos" y no puede contagiar.

Desde la Consejería de Sanidad no dan más detalles sobre este caso de reinfección y aseguran que no tienen constancia: "No hay confirmación de Salud Pública". Tampoco "hay constancia" de que haya habido más casos similares en la región, aseguran desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

Ha habido muchas críticas acerca de que la presidenta madrileña abandonase la cuarentena, pero Ayuso está haciendo lo correcto según los protocolos del Ministerio de Sanidad consensuados con las comunidades. Entre las excepciones a las cuarentenas está la de tener también en los últimos tres meses un test de anticuerpos con resultado IgG positivo, es decir, seguir teniendo anticuerpos una vez terminada la infección, como es el caso de la presidenta.