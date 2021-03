La hemeroteca de Ayuso sobre las elecciones anticipadas: "Me parece una irresponsabilidad"

Isabel Díaz Ayuso ha convocado unas elecciones anticipadas en Madrid para gobernar con "estabilidad", o lo que es lo mismo, para tratar de conseguir una mayoría absoluta que le haga dejar de depender de Ciudadanos y Vox. "No me han dejado gobernar unos y otros y ahora quiero mi propio proyecto" ha insistido en una entrevista en esRadio. Ante la moción en Murcia y la amenaza de que Ciudadanos calcase la estrategia en Madrid, la presidenta madrileña ha activado un mecanismo que hasta hace poco le parecía "una irresponsabilidad".

La lentitud de Ayuso en publicar la disolución de la Asamblea en el diario oficial anticipa una batalla jurídica

Saber más

El propio vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ya en un enfrentamiento público con Ayuso, es quien este jueves le ha recordado lo que dijo en una entrevista en ABC: "Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones, y eso que creo que no nos iría mal, pero no se trata de egoísmos, se trata de que los ciudadanos no están preparados para volver una y otra vez a estar en las urnas diciéndonos pónganse de acuerdo y por favor gestionen".

“Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones. Y eso que creo que no nos iría mal. Pero no se trata de egoísmos, se trata de que los ciudadanos no están preparados para volver una y otra vez a estar en las urnas diciéndonos pónganse de acuerdo y por favor gestionen”



I.D.Ayuso pic.twitter.com/ivfNxzRW4w — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 11 de marzo de 2021

Esa entrevista es de julio de 2019, cuando Díaz Ayuso se encontraba en plenas negociaciones para formar gobierno y la posibilidad de repetir elecciones estaba sobre la mesa. Pero la presidenta ha cuestionado la repetición electoral hasta hace tan solo unas semanas. En una entrevista el 7 de febrero en El Mundo se mostraba muy crítica con el adelanto electoral. "¿Qué le hubieran dicho a usted si en la tercera ola convoca unas elecciones porque se ve favorita?", le preguntaron; "Insensata, tipa peligrosa... Lo de siempre", respondió ella. Se lo ha recordado, entre otros, el diputado del PSOE Daniel Viondi.

AYUSO llamando insensata y tipa peligrosa a AYUSO pic.twitter.com/lfHPy3bZ78 — Dani Viondi (@Viondi) 10 de marzo de 2021

La pregunta venía a cuenta del adelanto electoral en Catalunya. Ayuso -como el resto del PP- ya se había mostrado muy crítica con esos comicios. Lo hizo el pasado 4 de marzo tras el anuncio de Sanidad de que quería limitar la movilidad y el toque de queda de cara a las vacaciones de Semana Santa. Lo hizo en un tuit en el que acusaba al Gobierno central de haber convocado elecciones en Catalunya, una potestad que no tiene.

No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor. https://t.co/BnkK7SgSU1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 4 de marzo de 2021

Unos meses antes, en mayo de 2020, cuando circulaba el rumor de unas posibles elecciones anticipadas en pleno enfrentamiento con Ciudadanos y con el Gobierno central, Ayuso también lo rechazó en una entrevista en El Mundo: "Yo estoy en otro escenario. Estoy pico y pala por intentar no perder ni un solo empleo más y buscando recetas para sacar esto adelante." Lo curioso es que unos meses después se desdijo y admitió que el escenario de adelanto electoral había estado sobre la mesa: "Uno tiene que sopesar todos los escenarios dentro de la situación tan compleja que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid", dijo, aunque en aquella ocasión no se refería a diferencias con Ciudadanos si no a que el PSOE no tenía "otra misión" que "partir" su Ejecutivo.

Aquellas declaraciones las hizo en junio de 2020 en una entrevista en TVE. En septiembre, cuando volvía a sonar el rumor de un adelanto electoral, lo zanjó una vez más a través de un tuit.

Lamento que hayan contado a algunos medios mi supuesta intención de convocar elecciones coincidiendo con las catalanas.



Mi única ocupación es la vuelta al colegio, reforzar la sanidad madrileña y proyectos para reactivar la comunidad que presido. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 10 de septiembre de 2020

Este miércoles, tras la moción de censura en Murcia, Ayuso se apresuró a firmar el decreto para el adelanto electoral. Aún queda por delante la batalla jurídica para decidir qué ha primado, si su decreto o las mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE, para saber si finalmente se celebran los comicios de los que tanto ha renegado.