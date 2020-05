El "hotel cerrado al público" en el que se aloja Ayuso ha tenido otros inquilinos durante todo el estado de alarma

Ni "vacío" ni "cerrado al público". Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Kike Sarasola, el dueño del apartahotel en el que se aloja, han asegurado en varias ocasiones que el edificio se encuentra sin inquilinos desde que se decretó el estado de alarma, la realidad es que durante todo ese tiempo el hotel BE Mate Plaza España ha estado funcionando. Según ha podido comprobar eldiario.es, el apartahotel aloja a varias personas en este momento y también ha estado operativo durante los últimos dos meses, desde que se decretó el estado de alarma.

"Decidí voluntariamente confinarme en un lugar donde pudiera a su vez un familiar ayudarme a comer porque estaba en un hotel que no estaba dando servicio, un hotel cerrado al público", ha dicho este jueves Ayuso. Sarasola, en esa misma línea, afirmaba un día antes que el hotel se encontraba "vacío" y "cerrado" al público. "Lo tengo todo vacío y tengo cero ingresos... ¡Conseguir una clienta y que esté dos meses y me reporte 5.000 euros, por supuesto que nos hemos ajustado a lo que ella quería!", decía el empresario hotelero para justificar el precio especial por el que Ayuso disfruta de dos apartamentos de lujo, limpieza y seguridad por 80 euros la noche.

La realidad, sin embargo, es muy diferente a la que cuentan Sarasola y la propia presidenta madrileña. eldiario.es ha podido comprobar in situ que en estos momentos hay varios inquilinos alojados en el apartahotel.

Además de la 'royal suite' de la planta octava, la presidenta de Madrid está utilizando también la 'executive suite terraza': un apartamento que Room Mate promociona en su web como "gran lujo" y que está situado en la sexta planta del edificio. Es otra de las habitaciones más exclusivas de todo el hotel.

Hay vecinos que aseguran, además, que han visto a la presidenta madrileña en un tercer apartamento, el de la séptima planta. "La misma chica que salía a aplaudir a la terraza del apartamento de la sexta planta de incógnito con gorra y gafas de sol, ha estado también haciéndose fotos en la terraza de la séptima planta", explican. "Lo recuerdo perfectamente porque un día estuvo mucho tiempo intentando hacerse un selfie y bromeamos con el hecho de que no debía de estar encontrando el encuadre y la luz adecuada", añaden. "El apartahotel de la séptima planta ha tenido actividad durante los dos últimos meses, todas las noches las luces estaban encendidas".

En esta fotografía de las tres últimas plantas del edificio –sexta, séptima y octava– realizada por este periódico en la noche del miércoles, se aprecia que en la séptima planta hay actividad. También aparece iluminada una parte de la terraza de la sexta, que corresponde a la suite donde Ayuso duerme.

Fachada del edificio en el que se aloja Isabel Díaz Ayuso MARTA JARA

eldiario.es ha preguntado a la Comunidad de Madrid si los escoltas de la presidenta o alguna otra persona de su equipo o familiar se alojan en este mismo apartahotel. Desde su equipo de comunicación aseguran que no, que solo utilizan el apartamento de la octava planta –la 'royal suite'– y el de la sexta planta, pero no el de la séptima. En Room Mate declinan ofrecer una explicación.

Pero ese apartahotel –el de la séptima planta– no es el único ocupado del edificio además del de Ayuso. Este diario ha podido hablar con una de las personas que se aloja en uno de los apartamentos de la primera planta, una mujer que llegó procedente de Ciudad de México a este hotel con sus dos hijos hace poco más de una semana, cuando aterrizó Barajas. Tras dos semanas confinada, el lunes pondrá fin a la cuarentena e irá a a hacerse una prueba para saber si da positivo por la COVID-19, antes de mudarse a casa de sus padres y abandonar el hotel, según explicó desde su ventana en conversación con este periódico.

Esta vecina temporal de Díaz Ayuso añade que desconoce el precio diario del alojamiento en el que está confinada. Niega con la cabeza al ser preguntada por el coste de su apartamento. La empresa en la que trabaja su marido ha sido la encargada de buscar alojamiento para que la familia pase la cuarentena y según explica no fue fácil encontrar plazas hoteleras libres en pleno estado de alarma.

Además del que ocupa esta mujer, hay otros apartamentos que alojan a clientes en estos momentos: en la primera planta, en la tercera y en la sexta. Este último, un apartahotel pegado al de Ayuso, el que utiliza la presidenta madrileña para dormir, aunque de la mitad de tamaño.

El hotel, según los testimonios de varios vecinos, no ha dejado de funcionar durante los dos últimos meses. Los vecinos de la calle llevan todo ese tiempo contemplando la peculiar actividad de este edificio de apartamentos turísticos, con más vida de lo normal en estos establecimientos teniendo en cuenta el periodo de estado de alarma.

"Nosotros no hemos dejado de ver actividad durante los dos meses de confinamiento. De hecho hubo un momento, durante tres o cuatro semanas de abril, que estuvo prácticamente al completo y pensábamos que se trataba de uno de los hoteles que alojaban a sanitarios", asegura un vecino.

"El hotel ha estado lleno de mexicanos y colombianos que no pudieron irse a sus países y buscaron este hotel para alojarse", añade el trabajador de un párking contiguo al hotel. Preguntado por este asunto, teniendo en cuenta que Sarasola ha declarado que estaba "vacío, Room Mate ha declinado hacer alguna declaración.

Be Mate no es alojamiento de "servicio esencial"

Desde la empresa de Sarasola no aclaran qué normativa ampara que puedan seguir alojando a huéspedes que van a pasar la cuarentena ya que en la fase 0 no se permite la actividad hotelera, "salvo las excepciones ya reguladas". Be Mate Plaza España no se encuentra entre los recursos de urgencia a los que el Gobierno autorizó para seguir alojando huéspedes. El listado de estos recursos "declarados servicio esencial" se publicó en el BOE el 30 de marzo.

Unos días antes, el 19 de marzo, se había publicado la orden que suspendía la actividad de los alojamiento turísticos, con varias salvedades, entre ellas que tengan inquilinos "de manera estable y de temporada" en el "momento de declaración del estado de alarma".

Como apuntó la cadena hotelera en un comunicado, en contra de la versión de la presidenta madrileña que defiende que se alojó en el hotel cuando dio positivo por coronavirus el 16 de marzo, el caso de Díaz Ayuso encajaría en este epígrafe porque desde Room Mate llegaron a un acuerdo con la presidenta antes de que el Gobierno confinase a la población. Sin embargo, esa misma orden recoge que "estos establecimientos no podrán admitir a nuevos clientes hasta que finalice" la suspensión general de apertura al público.

Aún así, la normativa no es cien por cien clara y crea una excepción a los alojamientos esenciales. "El resto de alojamientos turísticos que no figuren en el anexo" de recurso de urgencia podrán "prestar alojamiento" a determinados colectivos como "personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia". Room Mate no aclara qué excepcionalidad cumplen sus inquilinos.

Reservas online

A pesar de que la web de Room Mate sigue estando operativa y lleva al cliente a una pasarela de pago al seleccionar fechas próximas de reserva, este miércoles una de las recepcionistas explicaba a eldiario.es que solo aceptan huéspedes para pasar la cuarentena y que esa petición se gestiona a través de una dirección de correo electrónico y no desde el portal online de la empresa.

Reserva Be Mate

Aún así, este miércoles por la tarde la web de Room Mate permitió a una redactora de este medio reservar una habitación para pasar esa noche allí. eldiario.es reservó una habitación 'standar skyline' de 47 metros cuadrados, bastante más discreta que la 'royal suite' de Díaz Ayuso, por 83,60 euros la noche. El precio incluye el aparcamiento gratuito. Tras el pago, la web de la empresa de Sarasola llegó a emitir un código de reserva y una confirmación que aseguraba que "su reserva está realizada". Sin embargo, al llegar a la recepción plantearon que en fase 0 no aceptan este tipo de reservas y remitieron a la periodista a un alojamiento cercano, al Apartasuites Jardines de Sabatini, que a diferencia de Be Mate sí figura en el BOE como "servicio esencial".

20 minutos después de hacer la reserva online, desde Room Mate informaban a través de un correo que esta compra "no cumple con la norma, ya que sólo se aceptan reservas para pasar la cuarentena". 45 minutos después de la confirmación aportaban más información en otro mail, en él aseguraban que "se encuentra vigente la suspensión, en todo el territorio nacional, de la apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico para nuevos clientes" tal y como regula orden SND/257/2020, de 19 de marzo. "Por ello, al estar los días de tu reserva incluidos en la actual 'Fase 0', no podemos gestionar tu reserva de alojamiento, si bien esperamos poder contar pronto contigo como cliente de nuestro Be Mate Plaza de España una vez evolucionemos favorablemente en la actual situación sanitaria y pasemos a una fase superior de la desescalada", añadían en el correo.