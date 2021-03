La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid sigue bajando pero a mucha menos velocidad de lo que venía disminuyendo las semanas anteriores. La tasa de contagios por coronavirus a 14 días se sitúa en 245 casos por cada 100.000 habitantes –la media nacional está en 153–, frente a los 305 casos de hace una semana y los 426 de hace dos. La caída, por tanto, se ralentiza. Madrid sigue siendo la autonomía con más tasa de contagios, pero eso no va a impedir que se sigan levantando restricciones.

La Comunidad de Madrid sigue bajando lentamente el número de casos aunque continúa a la cabeza de España, a excepción de Melilla, en incidencia acumulada en los últimos 14 días. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, han anunciado el levantamiento de las restricciones de movilidad en tres zonas básicas de salud y una localidad a partir del lunes. Además, el Gobierno regional mantiene su intención de estudiar el levantamiento el toque de queda a partir del próximo 14 de marzo, pero mantendrá la prohibición de reunirse en domicilios.

"Siguen ingresados miles de pacientes en hospitales", ha subrayado Antonio Zapatero. En concreto, 2.262 pacientes ingresados: 1.749 en planta y 514 en UCI. En total, 334 pacientes menos que la semana pasada.

La Consejería de Sanidad levantará las restricciones a partir del lunes las zonas de Andrés Mellado (Chamberí), General Oráa (Salamanca) y Vinateros-Torito (Moratalaz) en Madrid capital y en la localidad de Hoyo de Manzanares, pero no aplicará la próxima semana nuevas restricciones por zonas básicas de salud, que se mantienen en la zona básica de Marie Curie en Leganés y se prorrogarán en Torrejón de Ardoz (6 ZBS), Collado Villalba (3 ZBS), San Sebastián de los Reyes (4 ZBS) y Villanueva del Pardillo hasta el 15 de marzo.

El mapa que aparece a continuación recoge las zonas básicas que siguen manteniendo las limitaciones de movilidad a partir del lunes.

¿Cuáles son las áreas afectadas por las restricciones en Madrid?

Fuente: Comunidad de Madrid



En estos núcleos de población que se mantienen con restricciones desde el próximo lunes viven 390.865 madrileños, el 4,7% de la población de nuestra región, y en ellos se concentra el 8% de los casos de contagios.

"Ninguna nueva zona básica de salud cumpliría criterio como para aplicar nuevas medidas de restricción de movilidad", ha argumentado Andradas durante la rueda de prensa habitual de cada viernes, que ha informado de que se ha bajado el umbral para la aplicación de restricciones de entrada y salida a 400 casos por 100.000 habitantes de tasa de Incidencia Acumulada a 14 días.







A partir del lunes, por tanto, se mantiene durante al menos una semana más en la región –hasta el 14 de marzo, inclusive– la limitación de movilidad nocturna hasta las 23:00 horas y que el sector de la hostelería y de la restauración pueda permanecer abierto hasta esa hora. Ese día la medida será estudiada. Está prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22:00 horas. El número de personas en las terrazas se mantiene con un máximo de seis personas por mesa, y un máximo de cuatro por mesa en el interior de los establecimientos. Continúa sin fecha para ser revisada la medida que prohibe reunirse en domicilios.

En contra del cierre perimetral en Semana Santa

El viceconsejero de Salud Pública se ha manifestado en contra de cerrar perimetralmente de las autonomías durante la Semanta Santa como acordaron este jueves las comunidades y el Ministerio de Sanidad durante la comisión de Salud Pública. "Desde la Comunidad de Madrid no creemos que el cierre perimetral sea efectivo", ha asegurado Zapatero que ha afirmado que en los cierres anteriores en los puentes de noviembre y diciembre los contagios aumentaron dentro de la región por el aumento de movilidad interna.

"La movilidad en una única provincia genera demasiado contacto social", ha lamentado. Madrid es la autonomía con la incidencia acumulada más alta del país y hay regiones que precisamente plantean el cierre perimetral para evitar la movilidad de miles de madrileños. "Que la gente se mueva fuera, se mueve dentro, y si se acota el espacio del toque de queda, se dan grandes acumulaciones en el tramo horario". "Nos basamos en experiencia previa y en situación demográfica", ha insistido el viceconsejero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha manifestado sobre esta cuestión y ha pedido esperar "a unos días antes para decidir". La jefa del Ejecutivo madrileño ha trasladado que ella por el momento no va a cerrar Madrid porque su incidencia acumulada "va bajando cada día" y tienen unos resultados cada vez mejores. Aún así, ha pedido no relajarse porque el virus sigue presente.

Respecto a los toques de queda, ha indicado que el hecho de que en Madrid sea hasta las 23 horas hace posible que se pueda ir moviendo "poco a poco la economía" y ha recalcado que los horarios en la región "son distintos" a otras autonomías. "La capital del país cerrar a las once ya es un riesgo en sí, porque es un freno importantísimo a la economía. Yo no lo movería porque en nuestra comunidad funciona mejor de esta manera", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que Madrid no se puede comparar con el resto por, entre otras cosas, su densidad de población y porque depende del sector servicios.