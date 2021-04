El PP ofrece voluntarios a una residencia privada de Madrid para llevar a los ancianos a votar el 4M

El Partido Popular había ofrecido "voluntarios" para "ayudar a facilitar el derecho al voto" a los ancianos que viven y están empadronados en la residencia San Juan de Dios de Madrid, de titularidad privada, perteneciente a la Orden hospitalaria de San Juan de Dios. Así se reflejaba en una nota que envió el centro a sus residentes a la que ha tenido acceso elDiario.es y en la que explicaban que la labor de estas personas estaría coordinada por la trabajadora social de esa residencia.

Las tareas de estos "voluntarios" –que no procedían de ninguno de los otros partidos que concurren a las elecciones del 4 de mayo, al menos según la nota– iban a consistir en acompañar a los ancianos a solicitar el sufragio por correo o directamente en ir con ellos a votar el mismo día de las elecciones, el próximo 4 de mayo.

Finalmente y tras las críticas recibidas en redes sociales, la residencia, que se define como "una institución neutral" ha decidido cancelar esta "ayuda". Así lo ha transmitido en un comunicado su directora gerente, Raquel Bellido. En la nota, expresa que "ha sido un error" y que ya se ha "subsanado" al "anular dicha posibilidad".

El centro notifica, por tanto, que los residentes que quieran votar el 4M "podrán hacerlo de forma autónoma, con el apoyo de sus familiares o mediante solicitud de voto por correo hasta el sábado 24 de abril de 2021" e informa de que los allegados ya han sido avisados de esta decisión.

Aunque ya ha sido anulada la "colaboración", esta mañana era confirmada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y número 2 en la lista de Ayuso. Enrique Ruiz Escudero dijo que desconocía "exactamente el acuerdo", pero celebraba que se "apueste" por la "máxima participación": "Que los madrileños hablen y decidan es la mejor de las noticias", expresaba en declaraciones a los medios de comunicación.

Escudero insistía en que los voluntarios solo iban a acompañar a los residentes y comparaba su labor con la de "los interventores de los distintos partidos" que hay en los colegios electorales o con la "carpa para ayudar al voto por correo que ha instalado Podemos" –y otras formaciones, entre ellas el PP: "No van a introducir el voto, por supuesto, ni van a condicionarlo", matizaba. "Yo creo que no hay que darle más importancia", aseguraba, añadiendo que que una residencia privada utilice "voluntarios para trasladar a los colegios" no es algo malo.

Según el primero de los comunicados de la residencia, el servicio iba a estar destinado a aquellos habitantes que o bien vayan en silla de ruedas o bien caminen de manera autónoma, quedando fuera de esto aquellos que han sido "incapacitados judicialmente", los que tengan un "internamiento involuntario", los que "su estado cognitivo" no les permita tener "capacidad de autogobierno y decisión" y los que no estén empadronados en San Juan de Dios.

Al final de la carta, el centro "señalaba" que el residente siempre puede ir a votar "sin el apoyo de la residencia", por sí mismo o con familiares o amigos.