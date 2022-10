El pleno de Centro rechaza la propuesta de Más Madrid de obligar a la propiedad a hacer algo con el edificio de La Quimera

El Pleno del distrito Centro, celebrado este miércoles, ha rechazado la propuesta del grupo municipal Más Madrid de instar al propietario del edificio del número 24 de la calle Amparo de Lavapiés, conocido como La Quimera, a cederlo a la EMVS para dedicarlo a alquiler social o, en caso de negarse a ello, y dado que permanece sin uso reglado desde hace medio siglo, iniciar un expediente de expropiación del mismo.

“La Quimera ha sido desalojada, pero el problema persiste. Porque más tarde o más temprano, el edificio puede volver a convertirse en un foco de problemas para los vecinos del entorno de la plaza Nelson Mandela. Más aún cuando el propietario ha incumplido su última promesa, hecha a los vecinos y a los medios de comunicación el mismo día del desalojo: se comprometió a contratar seguridad privada, algo que como ustedes saben no ha sucedido. Traemos a este pleno una propuesta que creemos que puede contribuir a darle una salida al edificio y a pacificar la plaza de Nelson Mandela. Creemos que el mejor destino que puede tener La Quimera es convertirla en viviendas públicas asequibles al servicio de los vecinos del barrio. Y para ello este ayuntamiento posee una herramienta enormemente valiosa: se trata del programa Reviva Madrid, en el marco del Plan Integral de Alquiler Municipal. A través de ese programa, el propietario cede las viviendas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo sin perder la titularidad de las mismas, convirtiéndolas de ese modo en viviendas de alquiler asequible que tan necesarias son en una zona tan tensionada por el precio de los arrendamientos como es el barrio de Lavapiés. En caso de que el propietario rechace esta solución que proponemos, consideramos que existen sobrados motivos para iniciar un expediente de expropiación del inmueble, atendiendo al abandono del mismo y a la función social de la propiedad privada consagrada en el artículo 33.2 de la Constitución Española que el titular del inmueble ha despreciado de forma reiterada durante más de medio siglo. Lo que no podemos permitir es que el edificio siga abandonado y que el propietario siga desentendiéndose de lo que pueda ocurrir en su interior en el futuro”, expuso Más Madrid.

Los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox dieron al traste con la propuesta. Mientras que el grupo municipal del PP criticó duramente que Más Madrid pusiera sobre la mesa una posible expropiación de Amparo 24, el concejal presidente del distrito argumentó que ésta no procedía al “no estar el inmueble en riesgo de ruina”.

Desencuentro Más Madrid - PSOE

Por su parte, el grupo municipal socialista, pese a estar de acuerdo en que es necesario hacer algo para evitar que el edificio continúe sin uso, se abstuvo a la hora de votar la proposición de Más Madrid y tras haber tratado -sin éxito- de llegar a un acuerdo con este grupo para apoyarla mediante una transaccional.

Los socialistas creen que lo primero que había que hacer en La Quimera es “obligar a que la propiedad mantenga el inmueble en las debidas condiciones”, recordando que existen órdenes de ejecución desde 1995 sin que se haya hecho nada; multar si no se hace e, incluso, “hacer las reformas oportunas por ejecución subsidiaria, pasando la factura al propietario”.

Para el PSOE se lograría de este modo que “el edificio esté en condiciones” para que pueda tener un uso municipal en el futuro y porque si no se hace así, “estaríamos premiando e incentivando el abandono de inmuebles y la omisión reiterada del deber de conservación”. “No hago nada, que ya vendrá el Ayuntamiento y me pagará a precio de oro”.

Por otro lado, argumentan que “el programa Reviva Madrid va dirigido inicialmente a quien perciba entre 3 y 7,5 veces el IPREM. Esto es, una horquilla de quienes ganan entre 1.700 euros y 4.350 euros mensuales. ¿De verdad es este el perfil más necesitado de vivienda pública?”, se preguntan los socialistas. “¿Por qué Más Madrid propone que se dedique a ese plan concreto?”.

Según Mónica Rodríguez, portavoz socialista en el distrito: “Desde luego algo hay que hacer para que no siga abandonado o se vuelva a okupar, pero esta no era la forma. Nuestra transaccional permitía dedicar el inmueble a muchos usos municipales para el barrio, no sólo al programa Reviva Madrid”.

Cabe recordar que tras serle devuelto el inmueble después del fin de la okupación del mismo, la propiedad de Amparo 24 no tiene un plan claro sobre lo que hacer con el edificio, descartando tanto su venta, cuyo precio de mercado estaría por encima de los dos millones de euros -según valoración del portal Idealista-, como el alquiler convencional de sus pisos, según habría declarado el propietario a vecinos del inmueble.

Lavapiés, protagonista del pleno

Más allá de la proposición sobre La Quimera, el barrio de Lavapiés-Embajadores protagonizó el pleno de la Junta Municipal de Centro tanto dentro como fuera del salón de reuniones.

Una propuesta del grupo municipal socialista en la que se pedía un plan de actuación integral en Lavapiés “que resuelva los problemas que están siendo denunciados por los vecinos del barrio de Embajadores, en base a un detallado diagnóstico de la situación actual y en continua comunicación con los vecinos”, también fue rechazada con los votos en contra de los grupos de la derecha: PP, Ciudadanos y Vox.

Por su parte, el concejal presidente del distrito defendió lo que su Gobierno había hecho en el barrio de Embajadores en la presente legislatura, rechazando el “abandono institucional” del mismo que se le achaca. Así sacó pecho de las partidas dinerarias de servicios sociales que se destinan a familias del barrio y a recursos para la zona y de las remodelaciones de las plazas de Ministriles, La Corrala y Vara de Rey que se están ejecutando en la actualidad y que forman parte del plan “Lavapiés en Positivo” ideado desde Cibeles, un plan que desde el PSOE criticaron por ser “meramente urbanístico”, a lo que José Fernández respondió diciendo: “El urbanismo también puede contribuir a medidas sociales y esa es la línea de trabajo que estamos haciendo. La reforma de las plazas está estudiada con la policía para evitar malos usos de ellas”.

Mientras que se celebraba esta sesión plenaria del distrito correspondiente a octubre, en el exterior de la Junta, cerca de un centenar de vecinos de Lavapiés se manifestaron en protesta por el “abandono institucional” que sufre el barrio.

La concentración vecinal, convocada por la plataforma #LavapiésDenuncia, llegó a ser calificada como “politizada” por el concejal de Centro al destacar que concejales y otros cargos de Más Madrid estaban participando en ella.