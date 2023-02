¿Dónde comprar horas de visualización Youtube (4000 horas)?

Comprar horas de visionado para un vídeo o un canal de youtube es una práctica cada vez más habitual entre los nuevos youtubers. En efecto, conseguir un gran número de espectadores en su canal le permite optimizar su referenciación y obtener monetización youtube. Esto explica por qué muchos youtubers se interesan por este servicio relativamente desconocido en comparación con el aumento de visitas de YouTube.

5 sitios seguros para comprar 4000 horas youtube

1 Eurosur.org

Eurosur.org sigue siendo una referencia a la hora de comprar 4000 horas youtube. Con servicios de alta calidad para obtener vistas de youtube dirigidas y cualitativas, Eurosur.org es igual de bueno cuando se trata de ofrecer horas de youtube a sus clientes. Las horas vistas youtube ordenadas vienen progresivamente después de la compra y permiten que sea orgánico y natural, lo cual es muy importante cuando se revisa su canal antes de hacerlo elegible para la monetización. Además, el gran punto fuerte de Eurosur.org es que te permite comprar horas de visualización youtube sin importar la duración de tus vídeos, a diferencia de la mayoría de sitios que exigen vídeos de 1 hora o más.

2 Rocket2fame

Rocket2fame es un sitio que ofrece servicios para potenciar todas tus redes sociales, pero no te dejes engañar por este sitio, no es malo, de hecho es extremadamente bueno.

3 Vs Viral Agency

Si quieres aumentar tus horas de visionado de youtube y quieres pagar por paypal, puede ser complicado encontrar un sitio que ofrezca a la vez horas de visionado de youtube de calidad y que te permita pagar por ellas con paypal. Afortunadamente, existe Vs Viral Agency que es actualmente el mejor sitio para comprar horas de visualización youtube con paypal que ofrece un servicio de alta calidad a un precio que sigue siendo bastante asequible en comparación con sus competidores.

4 Subpals

Subpals es un sitio imprescindible para comprar horas de visualización youtube. El sitio goza de una gran reputación internacional y es una apuesta segura.

5 1Seguidores

1seguidores es un nuevo sitio en el mercado francés que ofrece una amplia gama de servicios en youtube, incluyendo horas de visionado, likes, views, etc.

¿Por qué comprar horas youtube en lugar de visitas youtube?

¿Es mejor comprar horas de reproducción youtube o visitas youtube? Esto dependerá de sus objetivos y necesidades. Veremos qué es más eficaz para usted en función de sus necesidades. Por un lado, con la compra de horas youtube obtendrá, por la misma inversión, un número menor de visionados youtube, sin embargo el tiempo de retención (es decir, el tiempo medio de visionado) será mucho mayor que si compra visionados youtube.

Por otro lado, si optas por comprar visitas youtube, conseguirás más views pero la retención será mucho menor por lo que no acumularás mucho tiempo de visionado

¿Comprar tiempo de visionado es bueno para el SEO de tu vídeo?

Si, es sin duda el mejor servicio para potenciar el seo de tu video de youtube. En definitiva, aumentarás el tiempo medio de visionado de tu vídeo lo que repercutirá directamente en tu SEO por la sencilla razón de que YouTube tiene en cuenta el tiempo de retención de tu vídeo para referenciarlo mejor o peor. En otras palabras, cuanto más tiempo consiga retener tu vídeo la gente, mejor será referenciado por YouTube.

¿Es necesario comprar visistas youtube para monetizar tu canal?

Comprar horas de visualización youtube no es obligatorio para conseguir monetización. Sin embargo, conseguir monetizar un canal es un proceso largo y complicado, por lo que muchos nuevos youtubers optan por comprar suscriptores youtube y 4000 horas de visionados de youtube para conseguir monetizarse cuanto antes.

¿Cuál es el interés de monetizar tu canal de youtube?

Monetizar tu canal de YouTube puede parecer poco o incluso inútil si sólo tienes en cuenta los ingresos generados por los anuncios que podrás mostrar al principio del vídeo, que representan unos ingresos de entre 0,8 y 2 euros por cada 1000 visualizaciones, pero ésta no es la única ventaja. De hecho, monetizar tu canal también te permite ganar visibilidad en la plataforma. De hecho, muchos youtubers afirman que se ven obligados a monetizar sus canales de youtube cuando preferirían librar a su comunidad de la publicidad, pero dicen que sus vídeos no destacan si no se activa la monetización.

¿Cuánto cuesta comprar horas de visionado de youtube?

Comprar horas de visitas youtube puede parecer relativamente caro comparado con comprar visionados, pero esto es debido a que el tiempo de visionado es muy elevado y requiere muchos recursos, por lo que es imposible ofrecer horas de visionado de youtube baratas, si ve este tipo de ofertas le aconsejamos que pase y acuda a un proveedor de horas de visionado fiable y serio que haya demostrado su valía durante varios años.

1000 horas de visionado: entre 40 y 80 euros.

2000 horas de visionado: entre 70 y 130 euros.

4000 horas de visionado: entre 140 y 300 euros.

1000 suscriptores y 4000 horas de visualizaciones en youtube: entre 200€ y 360€.

¿Cómo comprar horas YouTube?

Seleccione un sitio fiable y serio

Elige el servicio que más te guste

Elige la cantidad de horas de YouTube que deseas

Esperar a que lleguen las horas

¿Cuánto tardan en llegar las horas de visionado de youtube?

Esto dependerá del sitio, pero varía entre 1 y 2 semanas para una compra de 4000 horas de vistas de youtube. Es obvio que si eliges comprar menos horas de visionados, tendrás una entrega más rápida, mientras que si eliges comprar más horas de visionados, lo que no tiene necesariamente sentido si sólo buscas monetizar tu canal, pero que puede ser interesante si buscas clasificar un vídeo concreto, el tiempo de entrega puede ser mayor.

¿Tiene algún sentido comprar horas de youtube baratas?

No tiene sentido comprar horas de visualización youtube baratas. Cuando usted elige comprar 4000 horas youtube baratas obtendrá vistas youtube de baja calidad que serán eliminadas tan rápido o más rápido de lo que llegaron. Comprando horas de visionado de youtube baratas ¡estás malgastando tu dinero! Prefiere comprar menos vistas o ahorrar un poco más que malgastar tu dinero, ¡no merece la pena

Comprar 4000 horas de visionado: ¿buena idea?

Muchos youtubers están interesados en comprar 4000 horas de visionados porque es a partir de este hito cuando es posible monetizarse en youtube. La compra de 4000 horas de visionados de youtube puede tener un interés real además de los enormes beneficios que dicha compra aporta desde un punto de vista de referenciación de vídeos.

Comprar horas de vistas youtube con paypal : ¿Es posible?

Sí, es posible comprar horas de visitas youtube con paypal. Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los sitios permiten comprar 4000 horas de visualización youtube y que tampoco todos los sitios aceptan paypal. Por lo tanto, encontrar un sitio que le permita comprar vistas de youtube puede ser mucho más complejo que si quisiera comprar vistas con tarjeta de crédito.