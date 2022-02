Villacís apoya la comisión para investigar el supuesto espionaje: “No permitiremos que se use el Ayuntamiento para guerras”

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves que apoyará la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso propuesta por Recupera Madrid, que agrupa a los díscolos de Más Madrid, y respaldada también por Más Madrid y PSOE. Villacís ha afirmado que se enteró el miércoles de las informaciones, en las que se involucra al Ayuntamiento, y recibió esas noticias con “muchísima preocupación”. La telefoneó Almeida —según ha desvelado—, al que ha reprochado que su grupo “se enterara de los hechos al mismo tiempo que todos los madrileños”, porque “estas investigaciones se estaban produciendo hace dos meses" mientras Ciudadanos era "ajeno a ellas”. "No podemos dar este caso por cerrado", ha adelantado, sin referirse a la posibilidad de presentar una moción de censura.

Dicho esto, Villacís se ha congratulado de que pese a que el PP está demandando poder gobernar con mayoría absoluta en otros territorios, “afortunadamente este Gobierno [el municipal, que comparten con Almeida], no tiene mayoría absoluta”, por lo que les ha advertido de que su partido "no va a a permitir en ningún caso que utilicen el Ayuntamiento en Madrid y el dinero de los madrileños para las guerras partidistas del PP”. Por si no quedaba claro, ha añadido: "Al PP quiero decirle que no metan las manos en el Ayuntamiento de Madrid, que aquí no pueden, que aquí no están gobernando en solitario”.

También ha señalado que ha trasladado a sus socios de Gobierno "que para que haya lealtad tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que haber lealtad y trasparencia”, algo que “exigen” a Almeida. Villacís ha destacado que ellos han sido unos “socios leales” que han dado “estabilidad” al Gobierno de coalición, “no como Mañueco”.

No obstante, ha asegurado que a ella lo que realmente le "avergüenza" y le "preocupa" no es la "guerra entre Génova y Ayuso": "A mí lo que me preocupa es que se esté manchando el honor y se esté manchando a las instituciones, el Ayuntamiento del que Ciudadanos forma parte”.

Villacís ha cargado contra Génova asegurando que “el PP tiene buenas noticias porque ahora volverán a tener cortijos donde no van a estar controlados por Ciudadanos”, en alusión a Madrid o Murcia, y en menor medida a Castilla y León, donde al menos mantienen un procurador; "sitios donde disponen, como ellos llaman, de libertad", ha dicho. Luego ha afirmado que “los gobiernos en coalición son garantías de que se pone un coto a este tipo de actitudes”, como el caso del supuesto espionaje a Ayuso.

La vicealcaldesa de Madrid ha recordado que en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) hay consejeros y un vicepresidente de Ciudadanos “y les puedo asegurar –ha dicho- que ninguno de ellos en estos momentos está tranquilo”. “Pero también les puedo asegurar que vamos a llegar hasta el final de lo que se ha podido producir o no se ha podido producir, y a día de hoy estas dos alternativas son perfectamente posibles”, ha añadido.

En este sentido, ha adelantado que se ha convocado para mañana una reunión urgente y extraordinaria del Consejo de Administración de este organismo municipal y que han pedido que se revisen todos los contratos menores de los dos últimos meses "para garantizar que no se ha utilizado dinero público con fines partidistas". “Se va a investigar hasta el último documento y si detectamos alguna irregularidad no nos va a templar el pulso para cesar a quién haya que cesar”, ha adelantado.