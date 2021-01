Vox Torrelodones intenta censurar un reportaje sobre donación de plasma en la revista municipal porque su protagonista habla de su "marido"

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Torrelodones quiso censurar la palabra "marido" en un reportaje sobre la donación de plasma hiperinmune por parte de expacientes de coronavirus para contribuir a su cura que será publicado en el número de enero de la revista municipal. El término fue utilizado por Víctor Ibáñez, que trabaja como asesor del PSOE local, para referirse a su cónyuge, que también estuvo afectado por la enfermedad.

Al ser un hombre el que habla de su marido, el partido de extrema derecha quiso cambiarlo por "pareja" con el argumento de que este término "desvía conscientemente la atención del lector". Así consta en un mail que Vox envió al resto de grupos y que ha recogido el PSOE en un comunicado. "Le pregunté dos veces a la representante de esta formación en el Comité de Medios que si pedirían esta modificación si pusiese mujer en lugar de marido y en ambas me dijo que no", cuenta Ibáñez en conversación con elDiario.es.

Para Vox, que Ibáñez hable de su marido responde a "intereses políticos", pues, según se plasma en el correo de la formación de extrema derecha que citan los socialistas, conlleva "la utilización absolutamente política e ideológica" del reportaje y es una manera de gobernar "a favor de un colectivo determinado, el colectivo LGTBI".

"Decir que es una utilización política es increíble", dice Ibáñez. "Es más, como yo le hice la pregunta en el Comité de Medios a la representante de Vox de si ocurriría lo mismo si hubiese puesto 'mi mujer', en las actas va a quedar reflejado que el único problema que tienen es que hago referencia a que estoy casado con otro hombre. En mi pueblo, eso se llama homofobia".

Todo comenzó en la reunión del Comité de Medios del mes de diciembre. Este organismo está compuesto por un representante de cada grupo municipal —ediles o sus asesores, como es el caso de Ibáñez— y el concejal de Comunicación, Jesús Moreno, y expresa su opinión sobre la publicación, viendo los contenidos o poniendo ideas en común.

En el encuentro de diciembre, Ibáñez –que pasó el coronavirus en marzo– contó que iba a probar un programa que se había puesto en marcha en Madrid para donar plasma hiperinmune y poder contribuir en la búsqueda de un remedio para esta enfermedad. Lo hizo sin ninguna intención de publicarlo, pero todos sus compañeros sin excepción le pidieron que contase su experiencia en la próxima revista del municipio, para que los vecinos que estuvieran en su misma situación se animaran a repetir ese gesto.

Como cada mes, esta semana el Comité de Medios volvió a reunirse para ver cómo quedaba la revista. Al ver el reportaje, fue cuando la representante de Vox pidió que se cambiara el término marido por el de pareja. "Dije que no. Estoy casado con un hombre y mi marido es marido", expresa Ibáñez. "Además subrayé que si se decidía quitar la palabra marido, no daría mi permiso para publicar la historia, porque él es parte indiscutible", continúa.

"Todos los temas que se han publicado en las revistas han salido por mayoría", según Jesús Moreno, concejal de Comunicación por Vecinos por Torrelodones, y uno de los responsables de la publicación. El edil cuenta a elDiario.es en conversación telefónica que cuando Vox trató de que se cambiara la palabra marido por pareja, como con todas las propuestas, se opinó, pero no hizo falta votar. Salvo la formación de extrema derecha, el resto de concejales estuvieron en contra. Por tanto, confirma, el reportaje "va a salir tal cual está". "La propuesta fue rechazada por el resto de miembros y no hay más que decir", añade.

Tras la reunión de esta semana, el grupo municipal volvió a insistir en este cambio, a pesar de que ya había sido rechazado. Lo hizo a través de un mail, según cuenta Moreno. En él, pedían publicar un artículo junto al mismo reportaje explicando su postura, algo que ha sido rechazado. "Si quisieran hacerlo en este número, podrían a través de las páginas que tiene reservadas cada grupo (dos en cada publicación). Si no, se les ha instado personalmente a que si desean dar a conocer su punto de vista, envíen, como cualquier otro vecino, una carta a la directora y será publicada en el siguiente".

"No me sorprende el mail porque no es la primera vez que estos señores hacen gala de su homofobia", expresa Ibáñez, que pone ejemplos como la intervención del portavoz de Vox en un pleno del pasado mes de julio en el debate sobre las exenciones del IBI a familias numerosas. Entonces, otro concejal del PSOE dijo que creía que había que tener en cuenta otros modelos de familia. Ahí, la formación expresó que para ellos, la familia es "un padre, una madre y sus hijos y todo lo que salga de ahí son inventos suyos, de su partido, de la izquierda comunista".

"Para mí no es nada agradable esta situación porque afecta a mi vida personal y yo lo he contado porque creo que forma parte de una historia que debe ser contada", zanja el asesor socialista, que agradece al resto de grupos que se hayan opuesto a la propuesta de Vox.

A preguntas de elDiario.es, un portavoz de Vox en Torrelodones rechazó explicar por qué el partido solicitó ese cambio y se limitó a afirmar que en su formación política "desconocen" cómo ha quedado el reportaje finalmente. Además, subrayó que el asunto "ha salido de un órgano confidencial". Mientras tanto, en sus redes sociales, han acusado tanto a PSOE, como a Vecinos por Torrelodones de "transmitir a la opinión pública hechos totalmente tergiversados, para engañar a los vecinos".