La publicidad sexista de Carrefour en Argentina: ellos campeones y constructores, ellas cocineras y coquetas

Ellos campeones y constructores, ellas cocineras y coquetas. Este es el mensaje que reflejaba la polémica campaña que Carrefour ha tenido que retirar de sus locales en Argentina tras las críticas de machismo y sexismo.

Los eslogan de la campaña comercial de Carrefour en Argentina c on motivo del Día del Niño por el 19 de agosto eran: "Con 'C' de campeón, con 'C' de cocinera" y "Con 'C' de constructor, con 'C' de coqueta". En los carteles publicitarios colocados en sus locales, la empresa hacía una pronunciada diferencia sexista. Estos consistían en la fotografía de un niño junto a un coche y una niña jugando con una pequeña cocina, y otro en el que aparece un niño con herramientas vestido con un mono de trabajo junto a una niña sentada en una silla.

Al reproducir los estereotipos de género tradicionales en los que la mujer debe quedarse en casa cocinando y el hombre hacer el resto de tareas, las imágenes no han tardado en ser calificadas de machistas y sexistas por los internautas. Los estereotipos anacrónicos, sin tener en cuenta la equidad de género ni reparar en la sensibilidad social actual, fueron repudiados.

Juer la que ha liado el Carrefour en Argentina...

No les vamos a sellar porque ya han pedido disculpas, pero tela la campaña... Las imágenes hablan por sí mismas. @carrefourarg pic.twitter.com/M5Hrrkzpqz — El Machistómetro (@Machisstometro) 31 de julio de 2018

Carrefour con “C” de campeón para el varoncito y “C” de cocinera para la nena, no creo ayude a la igualdad de género, #Argentina. Mi hija de 14 años que este fin de semana va a un workshop en Google para nenas sobre AIs discrepa con el mensaje ideológico. #Feminismo #NiUnaMenos pic.twitter.com/6P29KvxeA3 — Fabián Banga 🖖 (@fabianbanga) 31 de julio de 2018

#Carrefour de #Argentina es #TT . Y no por bajar los precios. Les saltaron lo fusiles por sexistas, misóginos y machistas. Creo usaron una campaña publicitaria de los años 50. Si, del siglo pasado. Y se sintieron cómodos al usarla. pic.twitter.com/j0ZcdpSEGf — Alejandro Miravet (@AleMiravet) 31 de julio de 2018

Ante la repercusión y el revuelo levantado, la empresa no tardó en reconocer su error, rectificar y retirar los carteles . Carrefour ha pedido disculpas asegurando que "ha sido un error" y que "de ninguna manera" representa lo que la empresa piensa y hace en materia de diversidad.

Pedimos disculpas por la campaña que está en algunas de nuestras sucursales. La misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas. Saludos. — Carrefour Argentina (@carrefourarg) 31 de julio de 2018

También en Chile, en plena promoción de juguetes antes del Día del Niño, se ha observado la misma situación, pero en este caso en un catálogo de la cadena Falabella. En las páginas de la revista se diferencia entre "juguetes para niños", junto a la imagen de un pequeño científico, y "juguetes para niñas", como una máquina de coser.