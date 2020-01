Una administración regional en decadencia

Jamás pensé que la primera empresa de esta Región, mi Región, con más de cincuenta mil trabajadores a sus espaldas, entrara en un nivel de decadencia como jamás se ha conocido.



Una administración con Direcciones Generales sin trabajadores, una de ellas, la del Mar Menor sin estructura ni rumbo. Contamos con otras Direcciones de las que no se sabe ni cuáles son sus funciones, una vicepresidenta que llama inmaduro al presidente, consejeros sin la más leve idea de lo que tienen entre manos, con secretarios generales sin experiencia en busca de trabajo y que han sido reubicados aquí como podrían haber sido nombrados al frente de una casa de juego. En definitiva, una administración que se está llenando de asesores encubiertos por los diferentes departamentos y nadie pone el grito en el cielo.



Pero la decadencia está llegando hasta la médula espinal de la propia administración. Modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo, como es el caso del cuerpo de Interventores, que harían sonrojarse a cualquier cargo público con una mínima decencia. Seguimos con una falta de transparencia en el INFO y las empresas que medían en los fondos europeos, con un cuerpo de Inspección Educativa que genera dudas más que razonables, con una Inspección de Servicios que debería plantearse muy seriamente dar un puñetazo encima de la mesa o pedir que los trasladen a Fortuna o Archena.



Mientras, los interinos siguen ahí, sin saber cuál es su futuro ni su presente, con trabajadores y trabajadoras en el IMAS, en las Escuelas Infantiles, o en el SEF, por poner un ejemplo, sin saber si muy bien si mañana tendrán que ir al médico a pedir la baja por las hernias que siguen apareciendo o si tendrán que irse a su casa porque se acaban los fondos europeos.



Podemos sentirnos orgullosos de los trabajadores de Patrimonio que se han jugado algo más que un informe con su posicionamiento en el tema de la UCAM, de los auxiliares de los Centros Ocupacionales que se jubilarán sabiendo que vivirán menos y en peores condiciones que otros trabajadores, de los profesores y profesoras que siguen viendo como la administración los trata cada vez peor frente a la educación privada. Lo que nos faltaba era escuchar que nuestra sanidad pública es la mejor, cuando en realidad es no sólo manifiestamente mejorable, además de que algunos facultativos juegan a la comba con la línea que separa lo público y lo privado. También seguimos asistiendo al abandono institucional con el que el Gobierno y la propia Asamblea Regional están castigando al Consejo de la Transparencia.



Pero la realidad es que estamos ante una administración en quiebra, con problemas de liquidez, con una deuda y un déficit insoportable, y mientras tanto, la decadencia no sólo se ha instalado en San Esteban, sino que ya ocupa puestos en todas las consejerías.



El coronel no tiene quien le escriba, decía el gran 'Gabo' en uno de sus míticos libros. Aquí en Murcia la decencia, el compromiso, la transparencia y la defensa de lo público tampoco tienen quien le escriba. Ni siquiera un triste WhatsApp.