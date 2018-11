El Auditorio regional acoge 'Forever', el espectáculo homenaje a Michael Jackson

El Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia, espacio gestionado por la Consejería de Turismo y Cultura, acogerá los días 29 y 30 de diciembre el espectáculo 'Forever. The Best Show About The King Of Pop', un homenaje a la figura del cantante estadounidense Michael Jackson (1958-2009) en el que se recordarán algunos de sus mayores éxitos.

Desde su estreno en 2010, más de medio millón de espectadores han disfrutado de este espectáculo escénico y audiovisual que cuenta con el aval de la Jackson Family Foundation y que está protagonizado por un cuidado elenco de bailarines, cantantes y músicos.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, indicó que este espectáculo "supone una oportunidad fantástica para recordar a uno de los mejores cantantes de la historia; un artista convertido en leyenda cuyas composiciones nos han acompañado en nuestra vida". Señaló que "'Forever' es asimismo una muestra de la variedad de propuestas que podemos encontrar en el Auditorio regional, en el que se combina la música clásica con la danza, los espectáculos infantiles y la música actual de todos los estilos y formatos".