El jugador murciano del League of Legends, Jesús 'Falco' Pérez, se convierte en entrenador del equipo MAD Lions

"Siempre he querido ser entrenador y finalmente he decidido dar el paso. Quiero utilizar todo lo que he aprendido estos años compitiendo para aportar en cada momento lo que necesite mi equipo", comenta Falco Falco comenzó a competir en 2015 y ha formado parte de importantes equipos como Giants, Baskonia o G2 Vodafone, entre otros, además de haber ganado multitud de títulos