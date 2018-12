Se eleva la contaminación en la ciudad de Murcia en las fechas navideñas

Las últimas mediciones realizadas en el Observatorio de San Basilio han advertido al Ayuntamiento de la calidad del aire en la ciudad de Murcia. La alta densidad de la circulación de coches en la noche del lunes fue una de las causantes de superar los 100 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión.

Se alcanzaron niveles de contaminación de la categoría 'leve' y por ellos se activaron los protocolos de medidas de prevención. La administración alertó en las carreteras mediante paneles sobre los altos niveles de partículas en suspensión y con la alternativa de los aparcamientos libres a las afueras de la ciudad, según ha informado La Verdad.

Por otra parte, desde la oposición del municipio ha señalado las "deficiencias" y la "obsolecencia" de la red de vigilancia de calidad del aire. Así lo ha exigido Mario Gómez, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, quien ha incidido en que la aplicación del protocolo de contaminación atmosférica se basa en unos resultados de una red "obsoleta" y "deficiente".

En este sentido, Ciudadanos ha exigido al alcalde de Murcia, José Ballesta, que tome medidas urgentes para mejorar la red de vigilancia de calidad del aire del municipio de Murcia, además ha pedido al Ayuntamiento que "facilite y concrete en qué consiste el protocolo y quiénes son los responsables designados de cada uno de los servicios municipales implicados en el mismo".

El portavoz de Cs ha denunciado que “no es la primera vez que se produce esta situación en la ciudad" y ha incidido en que el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado "porque no es coherente ni responsable que se publique la activación de un protocolo que nadie conoce y que no implica ni una sola medida correctora".

También el grupo naranja ha anunciado que va a exigir la elaboración de un plan preventivo para evitar que el municipio de Murcia vuelva a sufrir episodios de este tipo y solicitará al Ayuntamiento que aclare si, en el caso de que se mantenga la superación de los valores límite y se apliquen restricciones al tráfico de vehículos, será necesario que los ciudadanos soliciten o no el distintivo ambiental que emite la Dirección General de Tráfico.

Por otra parte, el PSOE ha advertido que los niveles de contaminación no bajarán mientras no se ofrezcan alternativas al transporte.

En este sentido, se ha expresado el concejal socialista Juan Vicente Larrosa, que ha criticado las "pocas posibilidades que ofrece el transporte público respecto a frecuencias y precios, la falta de plazas de aparcamiento disuasorios y las tarifas de los parking".

Asimismo, el edil ha añadido que "lo previsible es que aumente el tráfico en estas fechas navideñas, ya que se incrementan notablemente los traslados y visitas, por lo que no es lógico que no exista un plan B para poner en marcha con el fin de que podamos disfrutar de una atmósfera más sana".

Por último, ha lamentado no exista un plan de fomento del vehículo eléctrico, de igual forma que "tampoco hay un política de sustitución de los autobuses más antiguos por otros más eficientes y, por tanto, menos contaminantes".