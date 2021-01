'Por Un Mar Menor Vivo' denuncia el uso de maquinaria pesada en la limpieza de las playas de la laguna

La plataforma 'Por Un Mar Menor Vivo' ha denunciado, con fotografías y vídeos, el uso de maquinaria pesada para la limpieza en la orilla de varias playas de la ribera sur de la laguna, entre ellas la de Islas Menores. La normativa de la Comunidad Autónoma solo permite la retirada manual de sedimentos para la limpieza de las aguas, y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de un comunicado de la Concejalía de Infraestructuras, corroboró que se hace así.

Según el comunicado de Infraestructuras, solo el transporte de biomasa se lleva a cabo con las máquinas limpia playas, pero estas no tienen acceso a la zona húmeda del arenal, de modo que siguen a rajatabla el Manual de Buenas Prácticas de la Dirección General del Mar Menor. Infraestructuras sostiene además que la limpieza se lleva a cabo en los arenales de las playas con rastrillos manuales, y que la máquina limpia playas se limita en todo momento a la limpieza exterior, sin sobrepasar la zona seca de la arena.

Pero 'Por Un Mar Menor Vivo' denuncia todo lo contrario. Fuentes de la plataforma han desmentido rotundamente las declaraciones de Infraestructuras. "No es así, y llevan muchos años haciendo lo mismo. Solo hemos visto una vez la playa siendo limpiada por rastrillos, y el resto las máquinas meten las palas dentro del agua". La plataforma ha advertido, además, que las máquinas depositan todos los sedimentos de la arena en montículos que se acumulan junto a la orilla, y que con el paso de los días "huelen a huevo podrido".

Para la asociación en defensa de la laguna salada esto no solo es un problema que se limita a la mala actuación de la Concejalía de Infraestructuras, sino también del personal que las lleva a cabo. 'Por un Mar Menor Vivo' insiste en que las limpiezas "deben hacerse manualmente por técnicos formados y preparados bajo la supervisión de un biólogo". "Si en vez de subcontratar este trabajo, fuesen empleados municipales y expertos quienes lo realizasen, tendría más control sobre el trabajo que se hace y no tendría que pedir posteriormente informes para verificar que no se cometió ningún error".

Riesgo para la salud

En las fotografías y videos difundidos por la plataforma se puede apreciar las orillas de varias playas marcadas por el uso de la maquinaria y las pequeñas montañas de arena y algas formadas. Pero no se puede vislumbrar otro agravante que, según 'Por Un Mar Menor Vivo', empeora más la situación: "es una zona contaminada por metales pesados, y al moverlos y depositarlos en la orilla se dispersan por la zona".

El doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, José Matías Peñas Castejón, ha confirmado la contaminación de las playas a este medio. "A la cubeta sur del Mar Menor llegan todos los residuos de la industria de la Sierra Minera de Cartagena a través de arrastres, que tienen todos los metales pesados habidos y por haber". "Los sedimentos presentan unas formas químicas que se vuelven más peligrosas cuando se extraen del fondo del Mar Menor y entran en contacto con el oxígeno, porque transforma los minerales en residuos más tóxicos". Peñas sostiene que esta acumulación "contamina las arenas y los espacios adyacentes", y que se trata de "un riesgo inadmisible para la salud de las personas que disfrutan de las playas".

Pese a todo, y a raíz de la denuncia interpuesta en Fiscalía por una plataforma en defensa de la laguna, la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por María Casajús, ha pedido los informes correspondientes a los técnicos que trabajan en esta zona del litoral, por si hubiera alguna circunstancia excepcional que haya hecho variar el procedimiento habitual de retirada de algas.