El doble rasero con Irán

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha criticado el doble rasero de Occidente, que dedica una gran atención al caso de Mahsa Amini, mientras se fija mucho menos en “la muerte de niñas afganas en un colegio obra de grupos terroristas”. Coincido con el presidente Raisi en la existencia de este doble rasero, pero no en su crítica al respecto. En algunos casos es justo discriminar, tratando de manera diferente situaciones que son diferentes.

Resulta trágico que unos terroristas maten a niñas, pero no hay mucho que debatir al respecto. El terrorismo debe ser combatido con todos los medios disponibles, pero a menos que se discuta la naturaleza terrorista del acto homicida (lo que no parece ser el caso) decir que los terroristas son malos puede resultar tan superfluo como especificar que la lluvia cae hacia abajo. Un asunto distinto es la acusación que hace Raisi, diciendo que Estados Unidos apoya al grupo terrorista en cuestión. Esto es algo que sí se puede discutir, examinando la veracidad de dicha acusación, la moralidad u oportunidad de este tipo de políticas que Estados Unidos ha utilizado en distintas ocasiones, etc.

En cambio, el caso Amini es harina de otro costal. La joven de 22 años falleció tras ser detenida por la 'policía de la moral' iraní por no llevar el pelo recogido correctamente en el hiyab. Aunque las autoridades iraníes lo niegan, son acusadas de golpear, e incluso de torturar a Mahsa causándole la muerte. Este caso ha desatado protestas en Irán, que han encontrado eco en Occidente, tanto a nivel social como político. Es esperable que los terroristas maten chicas, pero no lo es que lo haga un estado legítimo.

Aunque el gobierno iraní, fruto de la revolución islámica de Jomeini en 1979, se ha manifestado ideológicamente contrario a Occidente y disfruta de pocas simpatías en nuestro entorno, es un gobierno legítimo del que se espera algo muy diferente a las acciones de los terroristas. De un gobierno se espera el respeto a los derechos humanos, a sus ciudadanos, y a las leyes. Cuando las apariencias muestran el incumplimiento de las funciones básicas que un gobierno debe cumplir, es lógico que la gente se manifieste en contra.

Recordemos que uno de los documentos fundacionales de la cultura occidental contemporánea, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, llama explícitamente al derrocamiento de los regímenes políticos que oprimen a sus ciudadanos, por lo que lo que lo que está en juego es la legitimidad del propio gobierno iraní o la necesidad de una nueva revolución.

Ebrahim Raisi ha acusado a los medios de comunicación occidentales de intentar frenar el progreso de Irán. Aunque no puedo decir que Occidente profese un amor profundo por el régimen político iraní, creo que el movimiento occidental de reivindicación de los derechos humanos y de cuestionamiento de un gobierno sometido a graves acusaciones es coherente con nuestros valores.

Los distintos gobiernos occidentales han sido cuestionados desde dentro cada vez que sus acciones han entrado en conflicto con los derechos humanos. Tenemos debates abiertos en torno a cuestiones como la inmigración, la represión de la violencia popular, el trato a las minorías, la cooperación internacional y un largo etcétera. De hecho, aunque la mayoría de los estados occidentales se han mostrado bastante estables en los últimos tiempos, distintos gobiernos han caído en las urnas tras haber sido percibidos como vulneradores de derechos fundamentales.

Los partidarios del relativismo cultural consideran que no es correcto juzgar a Irán de acuerdo con los valores occidentales, entendiendo que cada cultura debe responder sólo ante sus propios valores. Otros, en cambio, defienden la existencia de valores universales, como los derechos humanos, ante los que los distintos estados han de someterse. Pero ésta no es la cuestión abordada por el presidente Raisi, que parece aceptar la aplicabilidad de los derechos humanos a su país y solo discute la legitimidad de Occidente para reivindicarlos cuando no sale en masa a las calles protestando por los actos terroristas de Afganistán.

Creo que es adecuado aplicar un rasero moral diferente a un estado legalmente constituido y a un grupo terrorista. De hecho, si fuera iraní me sentiría ofendido si la comunidad internacional considerara a mi estado equiparable a una asociación terrorista (que es lo que proponía la antigua teoría del eje del mal). No todo es igual y no todo debe ser considerado igual.