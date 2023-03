Una oportunidad única

Este jueves por la tarde da comienzo el congreso sobre el Cantón de Cartagena o el Cantón murciano si hemos de seguir el periódico que se publicó durante aquellos años. El fracaso de aquellas rebeliones, en ocasiones inconexas, tendentes al republicanismo federal hicieron que la palabra federal y la idea federalista tuviera en los tiempos venideros unas connotaciones particulares. Algo parecido, salvando las distancias a lo que sucedió con el término comunidad o comunero tras la guerra de las Comunidades en Castilla.

Para un no especialista en el tema, que, sin embargo, enseña todos los años el XIX en las aulas de secundaria y bachillerato el congreso es algo largamente buscado. No solo por la importancia que el hecho histórico tiene para esta Región, sino también por la obligatoria reflexión sobre el periodo y por extensión sobre el XIX hispano. No podemos olvidar que la mirada hacia aquellos seis años ha tenido un largo impacto. La historiografía, es decir lo que los historiadores dicen de sí mismos, ha oscilado. De un lado estarían los que llaman al período Sexenio Revolucionario. Subrayando sus problemas, tribulaciones y los constantes cambios de gobierno encontrando, en la renuncia de Amadeo, la incapacidad del pueblo español para la democracia o lo que es peor la necesidad de aquel cirujano de hierro que algunos de los escritores de la generación regeneracionista del noventayocho no cejaron de pedir. Este discurso existencialista que no solo abarca en su interpretación el XIX hispano y que en los últimos años continúa teniendo cuanto menos cierto éxito interpretativo con nuevas mascaras.

Frente aquella categoría viene imponiéndose, desde ya largo tiempo, el término Sexenio democrático, subrayando, primero su poca excepcionalidad, interesante resulta en este caso el libro de Manuel Santirso España en la Europa liberal (1830-1870) y la obra de conjunto, Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, síntesis de una nueva renovación historiográfica dirigida entre otros por Jesús Millán que nos muestran un país con problemas pero en nada atrasado a lo que sucedía en Europa; segundo, sus conexiones europeas y su inserción en las dinámicas internacionales, clave en este caso los artículos y el libro de Jeanne Moisand que relaciona la Comuna de París con lo acontecido en el Cantón dando una nueva visión a aquel mundo de relaciones y también la visión que tanto Jorge Luengo y Pol Dalmau y su insistencia en la necesidad de situar las relaciones desde una perspectiva global a la historia de España; tercero, y no menos importante la necesidad de revisar la política desde lo cercano, algo para lo que se ha recurrido en los últimos años una tipo de historia, la biográfica entre la que podríamos citar la Ruiz Zorrilla de Eduardo Higueras Castañeda, la de Roque Barcia de Ester García Moscardó, pero en la que cabría el análisis de Isabel Burdiel sobre Isabel II, el de Adrián Shubert sobre Espartero o Fernando La Parra sobre Fernando VII.

Visto desde esta perspectiva, el XIX hispano es de una vitalidad aplastante, muy lejos de ser el país atrasado con el que algunas historiografías nos han obligado a pensar y, en consecuencia, como parecían sugerir estas interpretaciones, la dictadura franquista no sería el producto de aquel atraso sino en último término el culpable de él, pero este sería otro debate. La cuestión es que esta tarde comenzara un congreso que dará una vuelta de tuerca no solo al Cantón sino también aquel periodo en su conjunto: el triunfo de la Gloriosa, el exilio de la reina Isabel a sus treinta y ocho años, la redacción de la constitución, la búsqueda del rey, origen de la guerra franco -prusiana y el desarrollo de la Comuna; el asesinato de Prim y la llegada de Amadeo , quien abdicó teniendo muy presente lo que le había sucedido a Maximiliano en México en los cerro de las Campanas en Querétaro, dando lugar al triunfo de una república federal, con una constitución que no llegó a nacer, que se debatió entre la guerra carlista, la independentista cubana y la sublevación cantonal. Todo esto y mucho más se debatirá en este congreso. Espero verlos allí.