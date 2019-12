Navidad, ¿por qué no nos deslumbra el sufrimiento humano?

Luces para despertar el consumismo, para generar grandes aglomeraciones, para hacernos salir de nuestras casas y pasear por las calles iluminadas Por qué el sufrimiento de tantas personas no nos deslumbra, no llama nuestra atención y no queremos que interfiera en nuestras vidas ¿Por qué nos emociona ver la cabalgata de los Reyes Magos y no nos conmociona el racismo, la xenofobia y el rechazo al pobre?